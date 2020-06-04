【新冠肺炎】房屋署：祿泉樓確診單位未見有喉管滲漏　將就全幢喉管再檢查

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓再多一名7旬翁初步確診感染，令瀝源邨至今已有7名居民染疫；新增感染患者居祿泉樓1112室，與早前確診3宗患者均居於同一座向，衞生防護中心穩陣起見，決定疏散10號單位及12號單位居民。

新增5宗確診及1宗初步確診情況，即看：https://bit.ly/2XxIUi1

房屋署物業管理總經理（大埔、北區及沙田）陳啟霖表示，由屋邨首現確診個案時，已派員到場為確診患者單位作檢查，未見管滲漏及損裂，而涉事10號單位及12號單位大部分單位喉管亦正常；及後亦已於倒漂白水作消毒喉管。

署方將為祿泉樓整座作檢查，檢視單位有否出現喉管滲漏及損裂，如有發現盡快修正。陳啟霖強調，現時病毒透過渠管傳播只是可能因素，而已抽環境樣本均屬陰性，未有證據顯示透過渠管傳播。

他稱，已知首宗確診後，署方已派員到屋邨公共地方作即時消毒，又抹拭住戶信箱清潔。

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責任編輯：陳正怡