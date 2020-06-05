【鼻敏感】鼻腔黏膜長期腫脹壓迫鼻周　可引發過敏性黑眼圈

▲ 鼻敏感有機會引致過敏性黑眼圈。

女生照鏡時總會介意臉上的黑眼圈，認為會令人看起來沒精打采。不少人以為捱夜才會有黑眼圈，其實鼻敏感亦有機會引致過敏性黑眼圈！

香港浸會大學中醫藥學院指出，黑眼圈發生的原因很多，臨床主要以過敏性黑眼圈與疲勞性黑眼圈最為常見。其中過敏性黑眼圈發生的主要原因就是鼻敏感。

鼻敏感引發黑眼圈，主要是由於鼻腔黏膜長期腫脹，壓迫鼻周與下眼瞼靜脈，導致靜脈回流不暢，瘀滯於下眼瞼所引起。此外，兒童患有鼻敏感，由於眼睛發癢，經常用手揉眼，導致眼瞼皮膚瘀損，亦可引發黑眼圈。

中醫認為，鼻敏感性黑眼圈主要是由於肺脾腎氣虛，寒濕瘀滯所致。疲勞性黑眼圈主要是由於經常熬夜，睡眠不足，疲勞過度，氣血不足，或房勞過度，傷及腎精腎氣所致。

若有鼻敏感病史，日常生活中不怎麼熬夜，亦無疲勞過度情況，精神狀態良好，但卻經常出現黑眼圈，則應考慮是否由鼻敏感引發。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣