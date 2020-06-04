【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓10及12室住戶須撤離 警員封鎖大廈出入口
社會 17:05 2020/06/04
沙田瀝源邨祿泉樓出現多宗新冠肺炎確診個案，今早新增一宗72歲男子的初步陽性個案，居於祿泉樓12室單位。衞生防護中心今日（4日）宣布，祿泉樓10及12室單位須撤離到檢疫中心。
在約下午4時45分，有衞生署人員穿上全套保護裝備進入祿泉樓，現場有警員維持交通秩序，並在大廈外拉起封鎖線，大廈各出入口，以及大廈後方的公園被封。
而大廈外有數輛救護車戒備，並有5部旅遊巴停泊在外，旅遊巴司機已穿上保護衣物。
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記者：曾秋文