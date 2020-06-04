【新冠肺炎】再多3名確診患者出院　仍有2人情況危殆

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓再多一名7旬翁初步確診感染，令瀝源邨至今已有7名居民染疫；今日另再多5宗孟加拉輸入個案，累計至今有1098宗確診及1宗疑似個案。

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓多宗確診未確定源頭 環境局：疑喉管為傳播途徑

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見傳媒指，過去24小時呈報20宗懷疑感染個案，仍有72人留醫；昨日再多3名確診患者出院，分別為第461宗、1047宗及1065宗確診個案，累計已有1041宗確診及1宗疑似個案出院。

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劉家獻補充，餘下48宗確診個案正於10間公立醫院留醫，當中第595宗及第1084宗確診患者情況危殆，其餘46名患者穩定。

醫管局至今上午9時已啟用1211張負壓隔離病床及651間負壓隔離病房，使用率為47%及58%。

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責任編輯：陳正怡