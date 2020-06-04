【新冠肺炎】祿泉樓10及12號單位不足100人疏散檢疫　張竹君：3宗個案來自12號單位

▲ 張竹君指不排除社區有隱性傳播。（梁偉榮攝）

沙田瀝源邨祿泉樓出現多宗新冠肺炎確診個案，今早新增一宗72歲男住戶的初步確診個案，居於祿泉樓12室單位。衞生防護中心今日（4日）宣布，祿泉樓10及12室單位須撤離到檢疫中心。

新增5宗確診及1宗初步確診情況，即看：https://bit.ly/2XxIUi1

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指該名72歲男住戶6月1日陰性，6月3日下午不適後送院，有機會是隱性傳播，也難以全邨的人進行隔離。同時會安排屋邨人士接受深喉唾液測試。她又表示仍有6戶未可聯絡上，未知道再早之前搬離或者已離開香港，中心已尋求警方協助，未知情況如何。

張竹君指，目前祿泉樓有3組個案，都是來自12號單位，另外一個個案是10號單位，為安全起見，決定疏散所有10號和12號單位無病徵的住戶，到檢疫中心隔離檢疫14天。她又說，瀝源邨祿泉樓全幢涉及14層，由2樓到15樓，由於部分是確診單位，亦有單位長時間沒人居住，相信約有20多戶、不足100名的居民需要撤離。

她又指，至今收回祿泉樓居民收回約1,200個樣本樽，全部完成檢測屬陰性，尚有6戶未能聯絡，已經要求警方協助，並發出強制檢測令。她呼籲其他住戶留意自己的健康狀況，指檢測屬陰性，可能未過潛伏期，如果有病徵要盡快看醫生再做檢測。

她強調疏散大樓的決定視乎大樓結構問題，如果出現喉管等不能控制問題，居民做了很多環境衞生措施仍未能解決。環境局副局長謝展寰補充指，環境因素可以透過消毒和市民的衞生措施可以解除，但大廈的結構性問題，需找到相關問題所在並作出修正，所以進行撤離並作出詳細的檢查和修正。

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓多宗確診未確定源頭 環境局：疑喉管為傳播途徑

被問到今日是六四事件31周年，有人發起集會，衞生防護中心有何建議？張竹君回應指沒有必要的集會應該要避免，要保持社交距離以及個人衞生。

環境局副局長謝展寰指可能有多個傳播途徑，如果萬一有樓宇結構上問題，需要檢查後糾正，不是疏散住戶後就改善了問題。

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記者：陳子謙