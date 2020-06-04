國歌法料下周五刊憲實施　最高罰款5萬元及監禁3年

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立法會大會剛三讀通過國歌條例草案，料下周五（12日）刊憲後實施。根據建議，侮辱國歌，例如是在球場噓國歌，有機會觸犯法例，可罰款5萬元及監禁3年，不會有法律追溯力。不過，政府消息人士早前曾強調，檢舉罪行的責任在於政府，相信觸犯法例的門檻高，一般市民如非刻意挑戰，不會輕易誤墮法網。

根據國歌法，日後奏唱國歌時應肅立，舉止莊重，但這部分的立法條文沒有罰則。此外，如電視播放國歌，或路過奏唱國歌的場地，又是否需要肅立？消息指，如果收聽到國歌的人或路過會場者，只要無意貶損國歌都毋須肅立，亦不屬犯罪。

人大常委會早前將屬全國性法律的國歌法，列入基本法附件三，故港府啟動國歌法本地立法工作。當中，有兩項本地立法條文涉及刑責，包括︰

1、針對國歌使用場合，如將國歌用於商標或商業廣告，可罰款5萬元，但電影不包括在內，而用於其他不當場合，如喪禮、公共場所背景音樂等，則可罰款5千元；

2、觸犯貶損國歌者，一經定罪可罰款5萬元及監禁3年，罰則與現有的國旗及國徽條例看齊。

至於如何定義有意貶損，或在不當場合使用國歌？政府多次強調不能一概而論，亦難以在條文中逐一詳述，主要還是留意涉事者的意圖，是否故意貶損國歌。

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