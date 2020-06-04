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【嬰幼兒飲食】2歲以下幼兒飲食不宜零油份　脂肪有助腦部發展兼防止便秘

兒童健康 17:44 2020/06/04

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註冊營養師周詠苑指出，油份及脂肪卻是幼兒成長發育所必須的，脂肪除提供能量外，亦幫助吸收身體維他命A、D、E、K，並促進視力及腦部發展。（iStock圖片）

這天，減磅戰友佩瑩帶着她快將兩歲的寶寶晉晉前來，見他肥嘟嘟的面珠，以及一雙肉臂很趣致。佩瑩提起︰「早前在媽媽群組裏，有媽媽問起我，說大家寶寶也是同月同日生，自己的女兒細細粒不長肉，但晉晉則大隻得多，問他平時一天吃多少？」

她大笑說︰「我心想，男孩子一般都較大隻，而且也受父母遺傳影響吧！」

幼兒飲食需要油份

幼兒的身高及體重，或與遺傳因素有關，若爸媽本身屬小骨架或偏瘦型，幼兒偏輕亦不一定有問題。家長可參考健康院為幼兒監察身高體重的成長線圖，隨月齡的增加，身高體重的增長有否較預期為慢。另外，衛生署家庭健康服務網頁亦有提供「怎樣知道孩子是否過重或過輕？」的參考，若發現幼兒的確體重過輕，可能是飲食上熱量及營養攝取不足，就要多加注意了。

佩瑩說︰「那媽媽還提及她女兒平日的飲食……」她隨之將手機遞給我看，「早上7安士奶，再吃一點麵包；午餐約3分2碗飯或通粉、約2湯匙肉、1小碗菜；下午茶會有半碗水果或1小杯橙汁，以及1個小餐包，晚餐則與午餐相若。」

我回應︰「不錯啊，基本上與幼兒飲食建議量差不多，晚上不妨可多喝1杯奶，知道她烹調時有加入食油嗎？」佩瑩一臉疑惑︰「有影響嗎？我以為幼兒食物不宜加入太多調味，一直只將肉類及蔬菜蒸熟，南瓜、紅蘿蔔、翠玉瓜等本身帶甜味，即使清蒸，味道上也不太單調。」

周詠苑表示，媽媽為幼兒煮通粉時，可加入牛奶及芝士煮成白汁，蔬菜及肉類可加約1茶匙油炒，吃麵包時亦可塗上芝士醬、黑芝麻醬、牛油等。（iStock圖片）

可促進視力及腦部發展

過多食鹽、豉油、芡汁等調味，當然並不建議，但油份及脂肪卻是幼兒成長發育所必須的，脂肪除提供能量外，亦幫助吸收身體維他命A、D、E、K，並促進視力及腦部發展。

煮通粉時可加入牛奶及芝士煮成白汁，蔬菜及肉類可加約1茶匙油炒，吃麵包時亦可塗上芝士醬、黑芝麻醬、牛油等；另外，三文魚、蛋黃、牛油果也含有益脂肪，適合幼兒進食。

要留意，2歲以下幼兒不宜採低脂肪飲食，缺乏油份亦容易導致幼兒便秘呢，佩瑩頓然醒悟︰「晉晉每隔3至4天才大便一次，我還以為他營養吸收太好……」

撰文：周詠苑（註冊營養師）

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