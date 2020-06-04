【口罩供應】BFE+PFE+VFE逾99%　6月10日開售3000盒EG兒童口罩

▲ EG將於6月10日（三）開售3000盒兒童口罩現貨。

新冠肺炎未息，加上學童開始復課，小童口罩的需求更大。EG將於6月10日（三）開售3000盒兒童口罩現貨，一盒10片口罩，每人最多可買20盒。

該批藍色的EG兒童口罩由台灣製造，BFE、PFE及VFE過濾率逾99%。口罩於ISO醫療級認證工廠兼台灣政府合作工廠生產，採用3層不織布，多重過濾，能阻擋微粒子、飛沫、花粉及病毒，尺寸為90mm X 145mm。

首批現貨EG兒童口罩只有3000盒，於6月10日上午11：00在EG Store現貨發售！口罩價錢為HK$35／盒，每盒有10片口罩，每人最多可買20盒口罩，先到先得。

EG表示，由於人手有限，執貨需時，所以出貨時間都要預7-10個工作天。此外，凡購買滿$500，即可享免費順豐送貨服務 （只限香港）；凡購買滿$400，即可獲贈意柏樂酒精搓手啫喱一支，送完即止 （只限香港寄送訂單）。

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責任編輯：王芷瑩