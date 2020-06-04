【紓緩胃痛】西蘭花番薯容易引致胃部脹痛　一文睇清胃痛人士忌吃的食物

▲ 進食西蘭花、番薯也較易引致胃部脹痛。

胃痛問題令不少港人感困擾。飲酒過多、吃辣過度，壓力大也會引致胃痛。容易胃脹、有胃氣的人士，應減少進食甚麼食物，以免消化不良，加劇胃痛？

胃痛成因

註冊中醫宋振基早前接受TOPick訪問時表示，胃痛成因主要有以下三種：

1.急性胃痛

成因：感冒、飲酒過多、吃辣過度、經常進食難消化的食物引起

証型及治療方法：寒氣犯胃，要溫胃散寒；飲食積滯，要消食導滯；濕熱阻胃，要清熱化濕。

2. 精神緊張，壓力大

常見証型及治療方法：肝鬱氣滯，要疏肝理氣。

3. 慢性胃痛

臨床常見証型及治療方法：瘀阻胃絡，要活血化瘀；脾胃虛寒，要溫脾散寒；胃陰不足（脾胃虛寒，肝火旺，多見於萎縮性胃炎），要和胃養陰。

胃痛人士忌吃的食物

中醫宋振基表示，胃痛人士應減少進食以下7類食物：

蟹：蟹性寒，屬大涼之物。《本草經疏》中記載：「中氣虛寒者均忌」，所以胃寒人士不宜進食。

綠茶：綠茶屬於涼性，包括龍井、碧螺春等，胃寒人士不宜喝。

果仁：難消化，消化能力較弱的人士不宜多吃。

香蕉：《本草綱目》中記載，香蕉屬「甘，大寒。」。香蕉雖然對身體有補益作用，但性質非常寒涼，凡胃寒人士不宜吃。

西蘭花：可溶性膳食纖維特別多，容易引致胃部脹痛。

番茄：可刺激胃部，產生更多胃酸，吃過量番茄會導致泛酸、燒心等症狀出現。

豆類製品：跟西蘭花一樣，豆腐、豆漿等豆製品會令胃腸產生大量氣體，容易引致胃部脹痛。

米施洛註冊營養師陳穎心早前接受TOPick訪問時也表示，易致胃脹的食物主要有3類。

1. 高纖食物

食物例子：豆類食物、西蘭花、芹菜、芹蘭等。

原因：上述食物纖維含量高，加上由半乳糖、果糖等組成，故較難消化。當食物沒有被完全消化時，細菌處理過會經發酵，令腸道金產生氣體，導致胃脹、胃氣等。

2. 含乳糖食物

食物例子：牛奶製品，包括芝士、牛奶、乳酪等含乳糖食物。

原因：此類食物含有天然糖份乳糖，可能未經消化而導致腸道脹氣，即常見的「乳糖不耐症」。當人體沒有足夠的乳糖分解酵素時，進食乳製品之後的30分鐘至2小時，有乳糖不耐症的人會開始出現胃痙攣及腹瀉。年紀愈大，發病機率較高。

建議：若擔心飲乳製品後易胃脹，宜飲用少於1/4杯牛奶，選擇豆奶則更好。

3. 抗性澱粉質食物

食物例子：香蕉、燕麥、糙米飯、藜麥、番薯、薯仔、意粉等。

原因：抗性澱粉質食物有益腸道健康，但若吃太多可能反致肚脹。部份澱粉質食物會在冷藏下轉變為抗性澱粉質，例如薯仔，其吸水能力低，難被腸道消化。

建議：不宜一次過吃太多。

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責任編輯：羅嘉欣