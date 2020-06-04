【糉有你鼓勵】前商台DJ細So老婆Wing陪老公走出低谷　自設品牌賣四方糉兩周售過千隻

▲ 前商台DJ細So老婆Wing陪老公走出低谷，自設品牌賣四方糉大受歡迎。

前商台DJ細So被炒，各界關注。細So太太Wing指家中經濟不是有很大影響，因為錄廣告VO、賣月餅、做KOL都有足夠收入支撐頭家。只是細So心靈受到傷害更大，而作為老婆，Wing也願意陪老公走出comfort zone，闖一番事業，遂成立了When We're Hungry這個品牌。

「這盤生意是與兩個兒子共同創立，因為小朋友有很多想法。今次第一步是糭，之後可以再叫他們設計，然後研究是否可以實行出來。」Wing說。大仔Jack有時會畫畫，叫Wing弄麵包、薄餅及糖等。「他試過畫個蜘蛛麵包叫我整，而今次When We're Hungry的海報也是他畫的。」

▲ When We're Hungry這個品牌名字，是由細So構思出來，來自Eagles的一首歌－－When we're hungry, love will keep us alive。的確，今時今日願意為家人包糭的，當中都滲滿了愛。（被訪者提供）

像今次用來包糭的材料，也是囝囝喜歡吃的。「像最近流行氣炸鍋，我9年前已買了，有空就會整日本迷你甜薯給囝囝食，所以我的甜糭也落了甜薯。」不說不知，原來Wing的小朋友也很喜歡食湯渣。「做母親的，煲完湯，當然希望小朋友也食埋湯渣，想不到囝囝也很喜歡食栗子和蓮子。平時食零食，Jack也會食包裝的栗子。」

因此，When We're Hungry甜糉內，就包括了囝囝喜歡食的餡料：豆沙、迷你甜薯、栗子、蓮子，而且沒有加鹼水。「一般落鹼水是想糯米更黏，但食用鹼水我始終不放心，而且也不喜歡那味道，所以我用了另一種方法。而嘴刁的老豆試過說，不講不覺，而且味道不錯。」只是開賣兩周，據稱2,000隻糉已賣得七七八八，真的手快有手慢無。

▲ 只是開賣兩周，據稱2,000隻糉已賣得七七八八，真的手快有手慢無。圖為紅豆甜薯糭。（陳國峰攝）

【裁員潮】細So被裁後首表述心情 森美暖心鼓勵舊拍檔：明天會更好

由於細So本身是素食者，這個充滿母親愛的甜糭，也適合細So食用。「原本想出素糭，曾試過用芋頭代替鹹肉也不錯，但如果純素不能落鹹蛋黃及江瑤柱就無咁好食，所以就用甜糭代替素糭。」

其實昔日過時過節，熱愛煮食的Wing都會派糕派糭。「新年、端午節我會整蘿蔔糕、芋頭糕、糭啦，大約各派200份，不收錢的。雖然做得好辛苦，但愈辛苦就愈想做。」Wing說以前因為派給朋友食，沒有認真計算分量，但現在拿出來賣，就要計得很精準，不停試味，力求做到最好。

▲ Wing將糭子設計成正方形，因為這樣餡料可以分布得更平均。儲存方面，也不會像一般三尖八角的糭擺放困難。（陳國峰攝）

愛煮食的家

其實在細So家中，每天的飲食當中都充滿了愛。曾經是飲食記者的Wing熱愛煮食，看她的IG就會發現不同國籍的菜式也會嘗試。「我沒有真正學過煮食，就算拜了蔡瀾做師傅，他也沒有教過我。只是採訪食得多，多留意，上網也會找到很多食譜。」

Wing說在家煮得最多的，是餃子及麵包。「我老豆是烹飪高手，而且也很奄尖，他教我用大地魚粉，一樣有提鮮的效果。」家裏有麵包機，囝囝也很喜歡食新鮮出爐的麵包。「我最近就整了芝士麻糬及豆沙燒餅，很容易整的。」

【星二代開學】6歲兒子3號風球下大嶼山開學 DJ細So太太讚校風純樸︰沒暑期作業

▲ 母親愛煮食，連囝囝也受感染，圖為Jack用廚房火槍炙燒左口魚裙邊。（被訪者IG）

中醫朋友教湊仔食療

小朋友當然喜歡食炸物，Wing的大仔Jack也不例外，吃多了煎炸薯片就會扁桃腺發炎然後發燒。因此，Wing的中醫朋友就教她，多點煲竹蔗茅根水給囝囝飲，當中除了竹蔗、茅根外，還有紅蘿蔔、粟米、馬蹄及糖冬瓜。「很奇怪，我的細仔就很少發燒，touch wood少過5次。」

另外，大仔有時候無胃口，中醫朋友又教她煲米水。「紅米、白米及薏米一齊煲，只是淨飲水，不要渣。無胃口，又或者肚痛都有效。但後來懶惰，朋友出了米粉包，只是用熱水焗就可以飲，非常方便，最近還推出了如檸檬茶的紙包米水，焗也不用了。」

▲ 小朋友不可用利刀？但在Wing的「字典」裏面，給小孩利刀反而他們會更小心，而且不用太出力就可以切到食材。（被訪者提供）

When We're Hungry

早鳥優惠價：紅豆甜薯糭$68、綠豆鹹肉糭$78

撰文：何小雲