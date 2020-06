【糉有你鼓勵】前商台DJ細So老婆Wing陪老公走出低谷　自設品牌賣四方糉兩周售過千隻

▲ 前商台DJ細So老婆Wing陪老公走出低谷,自設品牌賣四方糉大受歡迎。

前商台DJ細So被炒,各界關注。細So太太Wing指家中經濟不是有很大影響,因為錄廣告VO、賣月餅、做KOL都有足夠收入支撐頭家。只是細So心靈受到傷害更大,而作為老婆,Wing也願意陪老公走出comfort zone,闖一番事業,遂成立了When We're Hungry這個品牌。

「這盤生意是與兩個兒子共同創立,因為小朋友有很多想法。今次第一步是糭,之後可以再叫他們設計,然後研究是否可以實行出來。」Wing說。大仔Jack有時會畫畫,叫Wing弄麵包、薄餅及糖等。「他試過畫個蜘蛛麵包叫我整,而今次When We're Hungry的海報也是他畫的。」

▲ When We're Hungry這個品牌名字,是由細So構思出來,來自Eagles的一首歌--When we're hungry, love will keep us alive。的確,今時今日願意為家人包糭的,當中都滲滿了愛。(被訪者提供)

像今次用來包糭的材料,也是囝囝喜歡吃的。「像最近流行氣炸鍋,我9年前已買了,有空就會整日本迷你甜薯給囝囝食,所以我的甜糭也落了甜薯。」不說不知,原來Wing的小朋友也很喜歡食湯渣。「做母親的,煲完湯,當然希望小朋友也食埋湯渣,想不到囝囝也很喜歡食栗子和蓮子。平時食零食,Jack也會食包裝的栗子。」

因此,When We're Hungry甜糉內,就包括了囝囝喜歡食的餡料:豆沙、迷你甜薯、栗子、蓮子,而且沒有加鹼水。「一般落鹼水是想糯米更黏,但食用鹼水我始終不放心,而且也不喜歡那味道,所以我用了另一種方法。而嘴刁的老豆試過說,不講不覺,而且味道不錯。」只是開賣兩周,據稱2,000隻糉已賣得七七八八,真的手快有手慢無。

▲ 只是開賣兩周,據稱2,000隻糉已賣得七七八八,真的手快有手慢無。圖為紅豆甜薯糭。(陳國峰攝)

由於細So本身是素食者,這個充滿母親愛的甜糭,也適合細So食用。「原本想出素糭,曾試過用芋頭代替鹹肉也不錯,但如果純素不能落鹹蛋黃及江瑤柱就無咁好食,所以就用甜糭代替素糭。」

其實昔日過時過節,熱愛煮食的Wing都會派糕派糭。「新年、端午節我會整蘿蔔糕、芋頭糕、糭啦,大約各派200份,不收錢的。雖然做得好辛苦,但愈辛苦就愈想做。」Wing說以前因為派給朋友食,沒有認真計算分量,但現在拿出來賣,就要計得很精準,不停試味,力求做到最好。

▲ Wing將糭子設計成正方形,因為這樣餡料可以分布得更平均。儲存方面,也不會像一般三尖八角的糭擺放困難。(陳國峰攝)

愛煮食的家

其實在細So家中,每天的飲食當中都充滿了愛。曾經是飲食記者的Wing熱愛煮食,看她的IG就會發現不同國籍的菜式也會嘗試。「我沒有真正學過煮食,就算拜了蔡瀾做師傅,他也沒有教過我。只是採訪食得多,多留意,上網也會找到很多食譜。」

Wing說在家煮得最多的,是餃子及麵包。「我老豆是烹飪高手,而且也很奄尖,他教我用大地魚粉,一樣有提鮮的效果。」家裏有麵包機,囝囝也很喜歡食新鮮出爐的麵包。「我最近就整了芝士麻糬及豆沙燒餅,很容易整的。」

▲ 母親愛煮食,連囝囝也受感染,圖為Jack用廚房火槍炙燒左口魚裙邊。(被訪者IG)

中醫朋友教湊仔食療

小朋友當然喜歡食炸物,Wing的大仔Jack也不例外,吃多了煎炸薯片就會扁桃腺發炎然後發燒。因此,Wing的中醫朋友就教她,多點煲竹蔗茅根水給囝囝飲,當中除了竹蔗、茅根外,還有紅蘿蔔、粟米、馬蹄及糖冬瓜。「很奇怪,我的細仔就很少發燒,touch wood少過5次。」

另外,大仔有時候無胃口,中醫朋友又教她煲米水。「紅米、白米及薏米一齊煲,只是淨飲水,不要渣。無胃口,又或者肚痛都有效。但後來懶惰,朋友出了米粉包,只是用熱水焗就可以飲,非常方便,最近還推出了如檸檬茶的紙包米水,焗也不用了。」

▲ 小朋友不可用利刀?但在Wing的「字典」裏面,給小孩利刀反而他們會更小心,而且不用太出力就可以切到食材。(被訪者提供)

When We're Hungry

早鳥優惠價:紅豆甜薯糭$68、綠豆鹹肉糭$78

撰文:何小雲