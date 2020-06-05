【超市大搜查】「邪惡色素」或影響專注力　8款不含人造色素能量飲品

▲ 「邪惡色素」或影響專注力，8款不含人造色素能量飲品。

為了醒腦提神，不少上班族或學生會選擇飲能量飲品，不過許多產品都含有人造色素，曾有英國研究指出，進食過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。TOPick檢視了市面上常見的能量飲品，並請來「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）拆解人造色素的壞處。

Elaine表示，食用色素的作用是為食物著色或恢復食物的色澤，令賣相更吸引，它們須通過嚴格的安全評估，才可安全用於食物中，食用色素的編碼為E100-164及E171-181，其中部分為人造色素，常見的包括以下6款：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

胭脂紅（E124）

誘惑紅（E129）

Elaine續指，人造色素在自然界中不存在，以化學合成的方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。曾有研究指出如果小朋友大量攝取以上色素，有機會增加患上過度活躍症ADHD的風險，但人工食用色素會否引發過度活躍症仍未有一致結論。不過她補充，一般合理使用不會危害健康。

TOPick檢視了市面上常見的能量飲品，根據成分表所示，列出8款標明不含人造色素的產品：

寶礦力水特電解質補充飲料

水動樂水分及電解質補充飲品

零系水動樂水分及電解質補充飲品

葡萄適葡萄糖能量飲品-橙味*

MONSTER能量飲料

MONSTER超越碳酸能量飲料

MONSTER芒果狂歡碳酸能量飲料*

CELSIUS攝氏健態飲品-蜜桃芒果綠茶味

（*含天然色素「β-胡蘿蔔素」）

▲ 消費者選購時應留意成分表。（TOPick記者攝）

飲用能量飲品注意事項

Elaine提醒，能量飲品每罐/每枝量飲品含約30-120毫克咖啡因，而一個健康成人每日攝取咖啡因上限為300-400毫克。過量咖啡因有機會引致血壓上升、心跳加快、失眠等，不過間中飲用不會超標。

另外，飲用能量飲品時不應同時服用可影響中樞神經系統的物質，如含酒精飲料或藥物，亦不宜用於止渴。

不宜飲用能量飲品人士

糖尿病或高血糖人士: 大多能量飲品的添加糖份多，升糖指數高，會影響血糖控制

患心血管疾病人士: 避免能量飲品增加心臟和血管壓力和負荷

對甜味劑或某食物添加劑敏感的人: 購買前先留意成份表確保自己可飲用

孕婦: 過量咖啡因有可能增加流產及嬰兒體重過輕

哺乳媽媽: 過量咖啡因有機會經母乳傳給BB

兒童: 有機會影響發展中的神經系統和心血管系統

Elaine建議，市民選購前要看清楚營養標籤及成份表，宜選擇無添加糖及含有較少添加劑產品。

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記者：沈佩珊