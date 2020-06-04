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【共同抗疫】港燈向基層家庭派500元飲食券反應熱烈　6間社區中心仍可供領券(附最新名單)

社會 18:11 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

港燈日前宣布，向合資格基層家庭派發4萬套500元飲食券，到參加「關懷有饍」計劃的220多間中小企食肆使用。（港燈圖片）

港燈日前宣布，向合資格基層家庭派發4萬套500元飲食券，到參加「關懷有饍」計劃的220多間中小企食肆使用，合資格家庭可到23間指定社區中心領取。港燈今日（4日）指，23間社區中心中，17間的名額已滿，現在還有6間社區中心可供領取飲食券。

【共同抗疫】港燈周五起派發4萬套500元飲食券　220多間食肆適用【內附申請資格及方法】

港燈住宅客戶或港燈供電範圍內的劏房住戶，而又正在領取政府其中一項指定資助計劃，便合資格參加是次計劃。住戶可由本月29日起，預約到指定23間社區中心領取一套20張，每張面值25元的飲食券。

港燈指，其中17間的社區中心名額已滿，剩下的6間社區中心包括灣仔聖雅各福群會社區中心服務、聖雅各福群會灣仔長者地區中心、堅尼地城明愛莫張瑞勤社區中心、南區香港仔坊會社會服務社區中心、明愛賽馬會赤柱青少年綜合服務 （服務對象：有6至24歲兒童及青年的家庭）及離島婦聯南丫島服務處。

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責任編輯：徐紹軒

疫情 港燈 劏房

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