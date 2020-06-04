  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國歌法】條例下周五刊憲實施    曾國衞強調非惡法

政治 18:37 2020/06/04

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

立法會通過國歌法，政府下周五(6月12日)刊憲後生效

《國歌法》約於今午5時以41票贊成、1票反對通過，除熱血公民鄭松泰投反對票外，所有民主派議員都沒有投票。政制及內地事務局局長曾國衞表示，條例將於本月12日正式刊憲及生效，又指訂立國歌法目的，是希望市民大眾尊重作為國家象徵標誌的國歌，不要作出公開侮辱國歌的行為，強調並不是惡法，亦不存在坊間所稱壓縮言論自由空間。

曾國衞會後見記者，感謝支持草案的所有議員，又指立法過程中政府一直強調，國歌法目的是希望市民大眾尊重作為國家象徵標誌的國歌，不要作出公開侮辱國歌的行為，強調並不是惡法，亦不存在坊間所稱壓縮言論自由空間。他又說，未來會進一步加強宣傳及教育，令市民對國家觀念進一步加強。

立法會主席梁君彥於會後見記者時，提到多位民主派議員於會上潑有異味液體。他認為有關行為極不負責任，導致會議暫停四小時，產生的衛生問題亦令人擾憂，對此予以最強烈譴責，認為民主派阻礙議會發揮審議法案的憲制職能，有損立法會聲譽，亦有負公眾期望。

對於會否追究相關議員行為，梁君彥指，過程中有7名工作人員被潑中，指秘書處已經就事件報警，會交由警方跟進。

他強調，國歌法並非複雜的法案，已預留30小時讓議員充份討論，但有議員批評他預留太少時間同時，多次以極不檢點的行為阻撓會議，顯示他們並不是認真審議草案。加上自己早預告約5時就會讓官員發言後並表決，不認為有縮短會議。

記者：李淇

相關文章

【國歌法】建制譴責陳志全朱凱廸潑投擲穢物 　廖長江：不排除要求立即三讀表決
今日 16:26
【國歌法】建制譴責陳志全朱凱廸潑投擲穢物 　廖長江：不排除要求立即三讀表決
【國歌法】立法會41票贊成、1票反對　三讀通過國歌法
今日 16:58
【國歌法】立法會41票贊成、1票反對　三讀通過國歌法
國歌法料下周五刊憲實施　最高罰款5萬元及監禁3年
今日 17:26
國歌法料下周五刊憲實施　最高罰款5萬元及監禁3年
梁君彥 曾國衞 政治 國歌法

最高瀏覽

【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
13:57 2020/06/03
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
今日 10:46
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀