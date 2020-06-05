【超市大搜查】10款果汁飲品糖分比併　飲1支樽裝橙汁等於食7粒糖

▲ 美國註冊臨床營養學家王俊華建議，家長應限制小朋友飲用果汁的份量，例如揀選細包裝的果汁飲品，避免攝取過量糖分。

小朋友嗜甜，喜歡喝果汁飲品，不過市面上的果汁飲品暗藏高糖陷阱，小朋友不知不覺喝多了，也意味著他們攝取了大量糖分。TOPick邀請美國註冊臨床營養學家王俊華，拆解果汁飲品糖分對小朋友的影響，建議飲用時限制份量。

根據食安中心的標準，每100克或毫升食物含不超過5克糖，可稱為「低糖」。TOPick揀選了市面常見的10款果汁飲品，當中以維他蘋果汁的糖分最高，每100毫升含11.5克糖，相當於約2.3粒方糖。以一支360毫升的樽裝菓汁先生橙汁為例，每100毫升含10.1克糖，相等於約2粒方糖，即飲一支已等於進食約7粒方糖。

參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品糖含量超過7.5克，則屬少選為佳的高糖飲品。根據中國營養學會建議，4至5歲兒童平均每日所需能量約為1,300千卡，最好維持在3茶匙糖或2粒半方糖。在10款果汁飲品中，只有Qoo白提子汁及維他菓然系蘋果芒果汁，每100毫升的糖含量低於7.5克。

果汁飲品（每100毫升） 能量（千卡） 糖分（克）

（每粒方糖=5克糖） 維他命（毫克） 維他蘋果汁 46 11.5（約2.3粒方糖） 沒有列明 Popper蘋果汁 204 10.9（約2.2粒方糖） 維他命C︰40 利賓納黑加侖子果汁 44 10.4（約2.1粒方糖） 維他命C︰15 菓汁先生橙汁 40 10.1（約2粒方糖） 維他命B6︰0.21

維他命C︰15 菓汁先生富士蘋果汁 38 9.2（約1.8粒方糖） 沒有列明 陽光檸檬黑加侖子汁 36 8.7（約1.7粒方糖） 沒有列明 Minute Maid果粒橙 36 8.5（約1.7粒方糖） 維他命C︰15 果怡無添加糖鮮橙汁 40 7.9（約1.6粒方糖） 維他命C︰64 Qoo白提子汁 30 7.4（約1.5粒方糖） 維他命B3︰1.1

維他命B6︰0.11 維他菓然系蘋果芒果汁 30 7.4（約1.5粒方糖） 沒有列明

*以上資料以每100毫升計；資料一切以有關產品為準

直接吃水果最有營養

美國註冊臨床營養學家王俊華表示，市面上的果汁飲品大多不是純果汁，糖分較高，即使飲品標榜「低糖」、「無添加糖」等，從營養健康角度出發，也不建議飲用。

他強調直接食用水果營養價值最高，最好連皮食用，保留生果的營養素。即使鮮榨果汁，其膳食纖維、水溶性維他命及抗氧化物都會比原個水果少。加上未經高溫消毒，可能含有對兒童有害的病原體。

近年流行的冷壓果汁以高壓從水果提取果汁，不經任何高溫處理程序。冷壓果汁聲稱可以將水果內的營養成分盡量保存，但過程中減低了非水溶性纖維的含量，亦有機會出現氧化，營養價值仍低於直接食用原個水果。

果汁飲品維他命量少

現時沒有強制規定營養標籤上須註明維他命成分，有果汁飲品沒列明維他命成分，也並不代表當中不含維他命。

有家長認為多飲果汁可增加抵抗力，王俊華解釋這類果汁飲品維他命含量少，以果怡無添加糖鮮橙汁為例，每100毫升含有64毫克維他命C，而一顆維他命C丸已有約500至1,000毫克維他命C。

揀選細包裝限制份量

王俊華明白小朋友天性嗜甜，難以完全禁止他們喝果汁飲品，他建議家長限制他們的飲用份量，例如揀選細包裝的果汁飲品，避免攝取過量糖分。家長選購果汁飲品亦需看清楚營養標籤，避免選擇高糖分及不含纖維的產品。

他又建議如家長讓孩子飲用果汁飲品，可以每次小份量地提供不同款式的果汁，避免小朋友「獨沽一味」，形成偏食習慣。除了果汁飲品外，他認為小朋友可飲用蔬菜汁，從不同顏色的蔬菜汁吸收營養。

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記者︰駱秀玲