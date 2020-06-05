【超市大搜查】10款果汁飲品糖分比併 飲1支樽裝橙汁等於食7粒糖
小朋友嗜甜，喜歡喝果汁飲品，不過市面上的果汁飲品暗藏高糖陷阱，小朋友不知不覺喝多了，也意味著他們攝取了大量糖分。TOPick邀請美國註冊臨床營養學家王俊華，拆解果汁飲品糖分對小朋友的影響，建議飲用時限制份量。
根據食安中心的標準，每100克或毫升食物含不超過5克糖，可稱為「低糖」。TOPick揀選了市面常見的10款果汁飲品，當中以維他蘋果汁的糖分最高，每100毫升含11.5克糖，相當於約2.3粒方糖。以一支360毫升的樽裝菓汁先生橙汁為例，每100毫升含10.1克糖，相等於約2粒方糖，即飲一支已等於進食約7粒方糖。
參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品糖含量超過7.5克，則屬少選為佳的高糖飲品。根據中國營養學會建議，4至5歲兒童平均每日所需能量約為1,300千卡，最好維持在3茶匙糖或2粒半方糖。在10款果汁飲品中，只有Qoo白提子汁及維他菓然系蘋果芒果汁，每100毫升的糖含量低於7.5克。
|果汁飲品（每100毫升）
|能量（千卡）
|糖分（克）
（每粒方糖=5克糖）
|維他命（毫克）
|維他蘋果汁
|46
|11.5（約2.3粒方糖）
|沒有列明
|Popper蘋果汁
|204
|10.9（約2.2粒方糖）
|維他命C︰40
|利賓納黑加侖子果汁
|44
|10.4（約2.1粒方糖）
|維他命C︰15
|菓汁先生橙汁
|40
|10.1（約2粒方糖）
|維他命B6︰0.21
維他命C︰15
|菓汁先生富士蘋果汁
|38
|9.2（約1.8粒方糖）
|沒有列明
|陽光檸檬黑加侖子汁
|36
|8.7（約1.7粒方糖）
|沒有列明
|Minute Maid果粒橙
|36
|8.5（約1.7粒方糖）
|維他命C︰15
|果怡無添加糖鮮橙汁
|40
|7.9（約1.6粒方糖）
|維他命C︰64
|Qoo白提子汁
|30
|7.4（約1.5粒方糖）
|維他命B3︰1.1
維他命B6︰0.11
|維他菓然系蘋果芒果汁
|30
|7.4（約1.5粒方糖）
|沒有列明
*以上資料以每100毫升計；資料一切以有關產品為準
直接吃水果最有營養
美國註冊臨床營養學家王俊華表示，市面上的果汁飲品大多不是純果汁，糖分較高，即使飲品標榜「低糖」、「無添加糖」等，從營養健康角度出發，也不建議飲用。
他強調直接食用水果營養價值最高，最好連皮食用，保留生果的營養素。即使鮮榨果汁，其膳食纖維、水溶性維他命及抗氧化物都會比原個水果少。加上未經高溫消毒，可能含有對兒童有害的病原體。
近年流行的冷壓果汁以高壓從水果提取果汁，不經任何高溫處理程序。冷壓果汁聲稱可以將水果內的營養成分盡量保存，但過程中減低了非水溶性纖維的含量，亦有機會出現氧化，營養價值仍低於直接食用原個水果。
果汁飲品維他命量少
現時沒有強制規定營養標籤上須註明維他命成分，有果汁飲品沒列明維他命成分，也並不代表當中不含維他命。
有家長認為多飲果汁可增加抵抗力，王俊華解釋這類果汁飲品維他命含量少，以果怡無添加糖鮮橙汁為例，每100毫升含有64毫克維他命C，而一顆維他命C丸已有約500至1,000毫克維他命C。
揀選細包裝限制份量
王俊華明白小朋友天性嗜甜，難以完全禁止他們喝果汁飲品，他建議家長限制他們的飲用份量，例如揀選細包裝的果汁飲品，避免攝取過量糖分。家長選購果汁飲品亦需看清楚營養標籤，避免選擇高糖分及不含纖維的產品。
他又建議如家長讓孩子飲用果汁飲品，可以每次小份量地提供不同款式的果汁，避免小朋友「獨沽一味」，形成偏食習慣。除了果汁飲品外，他認為小朋友可飲用蔬菜汁，從不同顏色的蔬菜汁吸收營養。
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記者︰駱秀玲