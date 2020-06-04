受保護罕見金裳鳳蝶被非法捕捉   鳳園呼籲市民舉報非法捕蝶

▲ 雄性金裳鳳蝶。(環保協進會鳳園蝴蝶保育區提供)

環保協進會鳳園蝴蝶保育區今(4日)指，有職員於昨日收到保育區訪客舉報，發現保育區內有兩名未經批准人士捕捉了一隻蝴蝶並嘗試帶走。訪客目擊事發經過並通知剛巧在場的漁護署職員後再通知鳳園職員。鳳園職員即時前往現場與漁護署職員一同攔截該兩名捕蝶人士，並報警處理。在警員協助下，在該兩名人士身上搜出一隻奄奄一息的雄性金裳鳳蝶。有關人士已被警方聯同漁護署職員帶到警署作進一步調查。

▲ 涉事的奄奄一息雄性金裳鳳蝶。(環保協進會鳳園蝴蝶保育區)

環保協進會總幹事邱榮光表示，本會呼籲所有訪客秉持道德與自律，愛護及尊重自然生態，切勿盜走保育區內的蝴蝶。該會對上述行為予以強烈讉責。保育區屬於私人土地，而盜竊是刑事罪行。該會又指，於保育區各處裝有閉路電視及紅外線相機監察環境，如有需要會將有關資料交予警方處理。

邱榮光續指出，得悉近日在港島有非常罕見蝴蝶品種中華麝鳳蝶的蟲卵被取去，可見同類捕捉蝴蝶事件並不是只在保育區發生，呼籲市民不應在野外取走蝴蝶，以免剝奪野生動物的自由和破壞生態，並遵守觀賞生態及生態攝影守則。

該會表示，所有的裳鳳蝶屬蝴蝶品種被列入《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）的附表中，擁有這些蝴蝶和進行有關貿易均受到管制。而金裳鳳蝶的同屬種裳鳳蝶亦受香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，任何人未獲許可證，不得管有裳鳳蝶的成蟲、蛹、幼蟲及卵；違者最高可被判處罰款十萬元及監禁一年。

另外，裳鳳蝶屬的寄主植物印度馬兜鈴，受香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》保護；任何人未獲許可證，不得管有印度馬兜鈴。

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責任編輯：洪芷晴