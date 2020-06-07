【復課注意】學童復課長期戴口罩誘發濕疹暗瘡　陳厚毅醫生提醒3大皮膚護理要點

▲ 陳厚毅醫生指出，疫情下有不少病人因長期戴口罩導致濕疹加劇。

新冠肺炎疫情持續了半年之久，皮膚科專科醫生陳厚毅依舊非常忙碌，近月接獲很多因長期戴口罩而出現皮膚問題的病人，其中暗瘡患者比之前大增5至6成；亦有很多兒童因戴口罩導致濕疹問題加劇。面對復課在即，孩子需長時間戴口罩，他提醒家長要留意兒童口罩的物料，會否引致皮膚過敏。

抵達陳醫生的診所訪問當日，診所在疫情下依然爆滿，當中不少家長帶同小朋友前往求診。陳醫生解釋，由於疫情下需經常戴口罩，加上天氣潮濕轉熱，很多年幼至小學階段的小朋友因此誘發濕疹加劇；而青少年和成人則以暗瘡問題為主，患者比之前多出5至6成。

1. 留意口罩物料會否致敏

疫情期間口罩難求，一家大細撲到口罩已是萬幸，對於物料及規格沒有考慮太多。陳醫生指出，由於口罩會磨擦皮膚，不少皮膚病人因所戴的口罩過於焗促，或口罩物料、側邊的黏貼物致敏，令嘴邊及腮骨位置出現痕癢、出疹等問題。

如果你戴開的口罩引致了皮膚問題，就最好轉戴其他口罩，例如N95比較焗促，就試戴外科口罩。

▲ 陳厚毅醫生提醒家長及小朋友，抗疫是首要必須戴口罩，皮膚問題可容後處理。（陳靜儀攝）

2. 洗手後必塗潤手霜

陳醫生強調，抗疫與皮膚問題相比，當然是抗疫最重要，皮膚問題可容後處理。面對小學復課在即，家有3個女兒的陳醫生，除了叮囑女兒戴口罩之外，還提醒她們返學校都要勤洗手、用酒精搓手液。

雖然雙手會變得乾燥，但防疫要緊，只要洗手後塗潤手霜，就能防止誘發濕疹及痕癢。

3. 小朋友需用洗面膏早晚洗面

他提醒家長，要教導小朋友保持早晚洗面，勿忘記清洗口罩覆蓋到的下巴位置，而且應使用溫和洗面產品，單用清水的話，未必能洗走油脂，但切記勿亂用控油洗面膏，否則適得其反，或導致皮膚乾燥，加劇濕疹問題。洗面後，記緊塗上潤膚膏保濕。

一旦小朋友出現輕微皮膚敏感的話，家長不必擔心，只要塗上適當的潤膚膏勤保濕便可；若敏感較嚴重，就建議帶小朋友求醫處方藥膏。

▲ 陳厚毅醫生家有3千金，其中讀小四的大女和小二的二女亦要復課，陳醫生已叮囑女兒不要除口罩，勤用搓手液。（陳靜儀攝）

中學生注意︰暗瘡多宜選控油洗面膏

至於中學生正值青春期，油脂分泌較旺盛，長時間戴口罩會阻塞毛孔，導致暗瘡問題加劇，即使本身沒有暗瘡，油脂粒都會增多。

部分人還會有玫瑰座瘡，因戴口罩比較焗促，會容易面紅，增加誘發玫瑰座瘡的機會。

陳醫生建議油脂分泌較旺盛的中學生、油性皮膚及暗瘡底人士，應選溫和、能控油的潔膚產品早晚洗面，已可改善輕微的油脂粒及暗瘡問題。嚴重的話，醫生或會處方抗生素藥水，更嚴重就需要口服抗生素，甚至維他命A酸。

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記者︰林綺玲