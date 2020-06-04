警長涉騙警察學院學警案續審　前學警被質疑口供不一致

▲ 案件今日於區域法院續審，被告早前已否認控罪。（經濟日報資料圖片）

50歲警長於警校擔任學警副班主任期間，涉欺騙學警收取逾20萬元，案件今（4日）於區域法院續審。辯方續盤以特赦證人身分作供的前學警，指其首到警署錄取的口供，與他最終向廉署作出的供詞有出入。前學警承認首次錄取口供後，在家中想起更多細節。

被告歐智威（50歲）早前否認兩項以欺騙手段取得財產罪、1項公職人員接受利益罪及1項公職人員行為失當罪。

特赦證人馬寶權今續作供，馬是本案其中一名學警。辯方盤問時指，馬在警署錄取口供時，曾指出於2012年至2013年在警校訓練時，當時的班主任警署警長江利東得悉班中出現濫收班會費的情況後，曾要求當時擔任財政長的馬，將剩餘的班會費發還同學。

辯方續指，馬首次在警署錄取的口供，指當時向每名同學獲發還約2,000至3,000元，但馬最終向廉署人員所作的供詞，卻指當時已沒有剩下班會費，他將事情告知被告後，被告向他提供2.4萬元，他再將款項分發給30名同學。

馬回應指，首次錄取口供後，在家想起更多細節，故隨後當調查人員再找他協助調查時，他曾就一些細節作澄清。

辯方指，案發時馬作為財政長，每月向每位同學收取3000元班會費，但其後班會費上調至3,500元，辯方詢問馬為何班會費須增加。馬回應指，因較早前被告曾要求班中同學支付電腦維修費，及就失竊的相機腳架作賠償，因此出現班會費不足的情況。

辯方續追問馬，指馬早前曾供稱每月3,000元的班會費足夠應付開支，質疑馬自行在心中假設被告仍會想辦法要求學警交款，繼而上調班會費。

馬否認說法，並指他是基於班會費不足以應付洗衣及飯堂膳食費以外的額外支出，例如留堂時的宵夜費用，所以判斷班會費不足。馬強調，他當時將情況匯報被告後，是被告作出上調班會費的指示。

早前控方開案陳詞中，指被告曾要求學警購入4萬元的相機腳架，由於被告私下亦會使用腳架，故會分擔一半費用，學警其後向他支付2萬元，其後腳架遺失，被告指懷疑是學警所為，要求學警賠錢了事；被告又曾表示要將學警宿舍內的電腦電腦送往外國維修，並要求他們支付3至4萬元費用。聆訊明續。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌