稱腦海浮現男孫是精神病人　外婆稱勒男孫後擬用刀自插

▲ 55歲外婆涉勒斃6歲男孫被控謀殺，案件今日於高等法院續審。（經濟日報資料圖片）

55歲外婆涉勒斃6歲男孫被控謀殺，案件今(4日)於高等法院續審。被告續自辯指，案發前一天購買刀擬作自殺用，她指當日心情沉重及感到不開心，因憶起以往不快事而不欲回家，遂到灣仔租了酒店房間。被告指死者曾因不懂玩玩具而發脾氣，她一度擬用肩帶勒死者，後來感到殘忍而放棄。被告稱其後當死者入睡後，其腦海浮現出死者是精神病人，遂用背包肩帶勒死者，其後擬用刀自插。

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被告簡桂芳（現年55歲），被控1項謀殺罪，控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺男童鄭霆軒。被告續自辯指，案發前兩天即晚上致電香港撒瑪利亞防止自殺會感到無助及徬徨，她想到死者就如電視劇「肥貓流浪記」中的肥貓，令她更感擔心及絕望，以及「更加想死」，並留下遺書。

翌日，被告指男友葉潤輝相約飲茶，期間她購買刀擬殺自己。被告指當日與葉分手後，於巴士回家途中因腹痛而下車尋找洗手間，被告指當時想到以往不快事，包括丈夫離婚時曾表示不會照顧兩名女兒，聲稱「話之佢兩個自生自滅」及「神仙都幫你唔到」，被告因此不想回家，期間便到了肇事酒店租了房間。

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被告指死者在房間內繼續睡覺，而她則向職員相借剪刀修剪自己過長的頭髮。被告指晚餐後死者因不懂玩玩具而發脾氣罵她，被告稱擔心他在學校會影響同學，遂萌用肩帶勒死者念頭，最後因感到殘忍而放棄。及至晚上11時被告稱與死者一同睡覺，迷糊間腦海浮現死者是精神病人，被告遂用背包肩帶勒死者，她稱不知何時便放手，其後擬用刀插自己，惟恐怕流血會影響職員及酒店聲譽，最終向職員表示「整死人」。被告解釋當時不能分辨生或死，她承認曾向救護員表示死者患精神病，著對方不要救他。

控方盤問被告時指，被告稱死者當時於其旁邊側睡，為何死者頸部前方有瘀痕。被告供稱已忘記勒死者的步驟，只記得曾勒過死者，以及因手部感到疲倦而棄掉肩帶，當時亦分辨不到死者是生或死。

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控方多次問及被告是想殺害死者，被告則重複回應指當時腦海浮現死者是精神病人，才做出有關動作。控方指被告脾氣暴躁，以及不能控制自己的脾氣。被告供稱當時已有1個多月沒有服藥，情緒有起伏，她承認誤殺，但沒有謀殺，「我無得益，我無同佢買保險」。聆訊明續。

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記者：林育慧