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【降魔的2.0】蕭徽勇易宇航向羅拔迪尼路致敬　Gordon只為演好一幕戲自願剃髮

娛樂 11:25 2020/06/05

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蕭徽勇在《降魔的2.0》還原羅拔迪尼路在《的士司機》的經典造型。

TVB劇《降魔的2.0》進入結局高潮，蕭徽勇（Gordon）在《降魔的2.0》所演的大頭，在昨晚（6月4日）劇情講他受海魔Thalassa（譚凱琪飾）的魔音影響，性情大變，甚至載走龍貓兒子，逼他做自己的觀眾。

當中《降魔的2.0》劇情更是向殿堂級大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）、影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）的經典電影《的士司機》（Taxi Driver）致敬。蕭徽勇神還原羅拔迪尼路在片中的經典造型外，易宇航更扮羅拔迪尼路的出場，還說出《的士司機》著名對白「You talking to me？」電影迷都覺得情節好笑，並讚蕭徽勇與易宇航演出精彩。

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《的士司機》是羅拔迪尼路的經典之作。（網上圖片）

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自薦剃頭買戲服

蕭徽勇接受TOPick專訪表示，《降魔的2.0》的大頭是其入行19年來最重要的角色，所以演繹上希望做到一絲不苟：「因為嘟嘟（方駿釗）監製在開拍前幾個月，已和我說大頭由喜劇之王變成悲劇人物的故事, 所以我有足夠時間去做功課。由演繹方式、造型、 戲服到道具，他給予我很大的創作空間讓我去主導。」

Gordon為了演出更傳神，自告奮勇剃頭神還原《的士司機》內羅拔迪尼路的造型，還以4位數字購入片中的經典戲服：「是我自己要求剃頭，劇組遷就我先拍前段的戲份後才去剃髮 。做戲做全套，《Taxi Driver》的戲服也是我自己在網上訂回來的。」

任何一個演員都覺得大頭是個具大發揮的角色，但Gordon接演時沒考慮能否以角出位，只專心想把角色演好：「我只想盡量豐富大頭這角色，在19年前入訓練班時和導師羅冠蘭說：『我希望可以喺TVB做個冇人做過嘅角色。』而大頭可說是我入行19年來最重要的角色。」

Gordon為一幕戲落髮。（取自蕭徽勇FB）

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蕭徽勇原演《降魔的》其他角色

這次Gordon在《降魔的2.0》所飾演的大頭令人留下深刻印象。

但原來劇組本安排Gordon演其他角色，卻因當時他在配音組有工作，撞期而作罷：「第一部有找我做其中一個第二部也有出現的角色，可惜當時配音組好忙度不到期，後來番外篇由Promotion部門（CID）負責，也想我做其中一個的士佬，可惜也是夾不到期，塞翁失馬焉知非福, 否則大頭不會是我。」

羅拔迪尼路是Gordon偶像。（取自蕭徽勇FB）

除錯失兩次機會才獲得《降魔的2.0》大頭這個角色，原來星爺和羅拔迪尼路是Gordon在2001年藝訓班中常模仿的對像：「最難不是模仿, 因為我不是追求扮得似，而是將幾個藍本合成一個有血有肉的人。」

對於有觀眾指蕭徽勇今次的演繹較誇張，Gordon認為：「可能前20集有關大頭的篇幅不多，大家忘了他是『茄喱啡』（特約演員），我將大頭分了幾個階段 : 熱愛演戲『茄喱啡』、以為有機會升做演員、面對現實走火入魔，每個階段的髪型都有所不同。」

蕭徽勇這份對角色投入的精神絕對值得我們學習。

更多有關《降魔的2.0》報道：https://bit.ly/2yFnUMF

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記者：鄭嘉瑤

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