【新冠肺炎】中大醫學院研究發現不論確診者有沒有徵狀　病毒可殘留曾使用的即棄木筷子

▲ 中大醫學院指研究未證實木筷子上的病毒活性，但這些餐具成為新冠病毒傳播途徑的風險仍不容忽視。

全球新冠肺炎疫情未止，本港今日（4日）新增5宗輸入確診個案，患者從孟加拉返港，另有一宗初步確診個案，患者是居於祿泉樓12室單位、72歲男住戶，衞生防護中心擔心有確診患者住的10號及12號單位涉及傳播風險，將他們疏散至檢疫中心，進一步調查感染來源。本港仍有本地感染個案，中大醫學院公布一項研究，發現感染新冠病毒的患者，不論是無症狀的感染者或症狀嚴重的個案，都會將病毒留在他們曾使用的即棄木筷子上，顯示共用餐具有一定風險，也提醒市民避免聚餐。

新增5宗確診及1宗初步確診情況，即看：https://bit.ly/2XxIUi1

中大醫學院指出，有關研究在美國疾病管制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention) 發表，研究發現感染新冠病毒的患者，不論是無症狀的感染者或症狀嚴重的個案，都會將病毒留在他們曾使用的即棄木筷子上，甚至當他們的症狀消失後，仍有此情況。報告雖未有證實木筷子上的病毒活性，但這些餐具成為新冠病毒傳播途徑的風險仍不容忽視。

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有關研究也分析了5名本地確診個案的情況，其中一名47歲的女患者，是確診患者的密切接觸者，在隔離期間收集咽喉化驗樣本，在整個住院期間均無症狀。入院後2天收集其使用的一雙木筷子化驗，對病毒呈陽性反應。

另一名22歲的女性，從歐洲返港，出現流鼻水、頭痛和發燒徵狀，入院後症狀消失，當她的徵狀消退後1至2日，兩對筷子的樣本也驗出帶毒。至於第三名患者是一名67歲的高血壓以及有輕度冠狀動脈問題的男患者，情況也比較嚴重。他出現發燒，咳嗽、以及有痰，從歐洲回來後兩天出現腸胃不適問題，發病後5天和7天分別收集的筷子，也對新冠病毒呈陽性反應，而在此期間，他的所有呼吸道樣本均為陽性。

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第四名個案是一名59歲的男性，咳嗽時痰液發白，喉嚨痛，聲音嘶啞及發燒，但他並沒有旅行史，也沒有與已知的確診患者接觸。發病後7天和8天分別收集的兩對筷子也對病毒呈陽性。

至於最後一位的患者，是26歲女病人，她從日本返回港後4天發燒並出現頭痛，入院後不久她的發燒消退，在接受治療後，她的胃腸道不適，而且飲食不佳。症狀發作後1至3天收集的筷子呈陰性，但發燒3天後消退的2對筷子則呈陽性反應，在研究期間患者所有呼吸道標本均為陽性。在5名患者中，有一人未曾出現症狀，一人需持續2天接受氧氧輔助治療，研究認為即使有否出現症狀，都可透過口水於筷子播毒。

▲ （中大醫學院圖片）

中大醫學院指出，新冠病毒已知可在塑膠和不銹鋼上存在72小時，在木料上則可存在60小時，而用這類物質製造的筷子或餐具十分常見。中大醫學院專家認為，自用的筷子容易與公筷調亂，加上親友聚餐又未必會用到公筷，故建議減少聚餐以保持社交距離，尤其是在習慣共享餸菜的社會。病人使用過的餐具亦須被視為具傳染性，按感染控制標準處理。

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記者：伍瑋瑋