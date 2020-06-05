【開心速遞】樊亦敏選港姐奪最上鏡小姐入行　不介意演丑角：希望帶歡樂給大家

▲ 縱然因病影響半生事業發展，樊亦敏仍然樂觀面對。

樊亦敏近年於劇集《愛‧回家之開心速遞》演活龍家三太一角，「三姨太」說話刻薄卻不失搞笑可愛，甚得觀眾愛戴！樊亦敏接受TOPick專訪，回想當年以20歲之齡參選港姐，初入行即受TVB力捧，雙十年華正值演員的黃金時期，可惜樊亦敏先後因患嚴重哮喘、杏仁過敏症及免疫系統問題，長期身體欠佳，對其演藝事業發展有一定影響。

幸好樂觀的樊亦敏卻看得開，沒有丁點怨天尤人，更發揮正能量幫助有需要的人：「能力不及的事情別想太多，要調整心態，做一些能掌握的事。」

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▲ 樊亦敏因為身體差而耽誤了事業。（陳國峰攝）

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樊亦敏陽光檸檬茶成經典

樣子標緻的樊亦敏於少女時期已拍不少廣告，為朱古力、香橙等產品拍廣告，還有經典的陽光檸檬茶廣告等。

原來14歲那年，她跟媽媽去酒樓飲茶，當時一名姨姨的男友於廣告公司任職，急需一名小演員拍朱古力廣告，樊媽媽見女兒賦閑在家，便著她往拍攝，就這樣令樊亦敏成為廣告界小明星。

說到跟鄭伊健拍攝陽光檸檬茶，樊亦敏也不諱言俊俏的伊健很吸晴：「導演要求我們拍攝時玩開心一點，但我們反問：『我們都不認識，怎樣玩得開心？』之後我建議不如打下他，伊健說可以，但別太大力，拍了大半天都幾開心。對他印象很好，始終他是靚仔一名，但家人教導過做女生不可太猖狂，那年代的人較傳統保守。」

▲ 樊亦敏曾演出陽光檸檬荼廣告。（影片截圖）

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媽媽鼓勵選港姐

之後，她某次於街頭遇上黃百嗚，獲對方邀請加入開心少女組，大好機會在前，樊亦敏卻婉拒：「因為繼父比較保守，認為要專心學業，當年我跑去拍廣告，他在家裡全日黑面，擔心我不停食朱古力和橙會食死。我又沒有嬲怒他，始終讀書是最重要。」

在91年，樊媽媽卻鼓勵樊亦敏參選港姐，除貪圖可免費出遊，樊母其實希望女兒透過選美改變孤僻性格：「媽媽認為贏輸不打緊，希望我去見識下，加上我是孤獨精一名，不懂得跟人相處，在家裡如同啞巴一樣，所以媽媽希望我過群體生活，學習跟人相處。」

▲ 樊亦敏憑著選港姐而入行。（網上圖片）

樊亦敏免疫系統失調脫髮

憑著標緻美貌的樊亦敏獲得最上鏡小姐，之後加入TVB後更獲公司力捧，星途一帆風順。可惜因壓力致免疫系統出問題，加上受哮喘病、低血糖及水腫困擾，近幾年更患上杏仁過敏症，百病纏身確實是樊亦敏的事業絆腳石。

她說：「身體差以致欠缺精力，體力上真的捱不住，選美之後我脫髮至近乎光頭，每月要打很多針落頭部，打完頭皮出血，要戴假髮返工，另外嚴重哮喘令我呼吸困難。」

▲ 初入行時樊亦敏曾獲公司力捧。（網上圖片）

樊亦敏樂天知命

1996年樊亦敏離開TVB，轉戰內地更當上女主角，1998年憑與吳京合演的劇集《太極宗師》而在內地人氣急升。可惜，最終卻因哮喘病要返港就醫，大好星途發展受阻。

健康問題影響事業外，更令樊亦敏減少社交活動：「某次跟朋友去食飯我突然暈倒，他立即將我送往急症室，他的樣子比我更驚慌，口震震地說：『你鎮定一點…』，我不想為朋友帶來心理壓力，所以甚少跟朋友聚會，加上以前未有室內禁煙，我吸入煙味會令氣管腫脹，好多活動都沒法參與。」

▲ 樊亦敏天性樂觀。（陳國峰攝）

縱使健康問題耽誤了事業，樊亦敏卻沒半點不甘心：「人要接納自己，無論是上天安排抑或甚麼也好，這個就是我。用當下擁有的去做一些可以做的事，能力不及的事情別想太多，掌握自己所擁有的。」

樊亦敏續說：「要調整自己心態，其實好多事情沒法去預知，若果讓我於事業上有很大的衝刺，但人際關係太差，我根本應付不來。若我沒希有那麼多經歷，根本沒這種智慧去處理個人事情。」

自覺事業不過不失的樊亦敏，感恩遇上《愛‧回家之開心速遞》「三姨太」這個好角色，而且演繹上監製亦給予她頗大空間：「『三太』是個愛挑剔及歪理當真理的人，她駡人時幾好笑，很多對白是我度出來，總之希望帶歡樂給大家。」

▲ 樊亦敏仗義幫忙劉家輝。（取自微博）

笑罵由人灑脫做人

樊亦敏積極面對病患，富同理心的她亦幫助有需要的人。

於2011年幫忙遭家人離棄兼中風癱瘓前武打明星劉家輝打官司，可惜卻惹來閒言閒語：「若你覺得因著某些關係人家才作出幫忙，你日後遇到任何問題時，人家也會這樣待你。我覺得正能量吸引正能量，負能量亦然，人家說甚麼我不太介意，最介意是某些人散播謠言，說的是劉師父的病情，又話他是否死了，我曾嬲怒至爆粗鬧人。」

正如許冠傑、張國榮合作名曲《沉默是金》----「自信滿心裡/休理會諷刺與質問/笑罵由人/灑脫地做人」

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場地：小島‧澳門菜

記者：游艾維