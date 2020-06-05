【瑞士名錶】Jaquet Droz錶盤8字葫蘆成時代印記 琺瑯彩繪人手雕刻盡現兩世紀美學精髓
錶盤上的8字葫蘆形布局，已經成了Jaquet Droz的標記，更是品牌展現製錶工藝的空間，但Jaquet Droz的成就當然不會局限於8字的框框內，琺瑯彩繪、人手雕刻，還有在製作活動人偶方面的超卓水平，加上282年的悠久歷史，都奠定了品牌在瑞士錶壇的位置。
以標誌性8字葫蘆形偏心式時分錶盤來展示獨有美學的Jaquet Droz，其藝術成就又豈止如此，琺瑯彩繪、人手雕刻，還有在製作活動人偶方面都有一手。
創辦人Pierre Jaquet Droz早於十八世紀，憑著數學和機械方面的天分，進入Neuchatel鐘錶製造中心工作後嶄露頭角。他醉心創作微型機械人及音樂鐘錶，1758年，Pierre到馬德里向西班牙王室展示其精心製作的時鐘，因而大受賞識，而他當年製作的一座牧羊人鐘，至今仍是西班牙王宮博物館的收藏品。
Pierre的天賦亦在藝術方面可見，當年清朝乾隆皇帝就對他的琺瑯時計深表青睞，現時北京故宮博物院也有品牌的藏品。
融入嶄新意念
對於工藝的堅持和執著，Jaquet Droz一直傳承至今，好像1784年問世的Grande Seconde大秒針系列，亦即採用8字葫蘆形布局的經典系列，葫蘆的頂是時分盤，較大的底部則是秒盤，並由一枝大型秒針當主角，而今天這個葫蘆，已經進化到可以計時及顯示兩地時間等。
兩年前品牌在葫蘆內初嘗鏤空的滋味。今年其鏤空型號再新增了兩個版本，就是紅金錶殼配新型飾面的「橡膠」觸感皮革錶帶，和品牌首度採用的等離子高科技陶瓷錶殼配灰色帆布錶帶，加上那個透明的藍寶石水晶玻璃將時分盤重疊，令原本經典的設計變得充滿時尚和科技感。
工藝匠心獨運
至於說到富藝術表現的作品，在今年的Grande Seconde系列內，便加入了大明火琺瑯錶盤。Jaquet Droz素來以精湛的大明火琺瑯工藝著稱，但新作最特別的是，它的琺瑯顏色卻來得異常豐富，有象牙色、深藍色、酒紅色和深灰色，這是品牌對琺瑯粉末與手工焙燒工藝長時間研究得來的成果，亦有賴Jaquet Droz能夠擁有自家的琺瑯製作部門，這在腕錶品牌當中可說絕無僅有。
好戲當然在後頭，品牌的必殺技玩偶腕錶再度登埸，名為Opal Loving Butterfly Automaton，由一幅Pierre的畫作為靈感，品牌採用澳寶製作錶盤，當中包含藍色、綠色、黃色、粉紅色和綠色晶體，為免珍貴的礦石在切割或打磨時會破碎，工匠們要花上多倍的時間來製作，這就是慢工出來的細貨。
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記者︰梁靜詩