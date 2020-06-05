【瑞士名錶】Jaquet Droz錶盤8字葫蘆成時代印記　琺瑯彩繪人手雕刻盡現兩世紀美學精髓

▲ 1784年問世的Grande Seconde大秒針系列，至今仍沒半點過氣的感覺，Grande Seconde Decentree屬全新版本，採用被視為珍寶的澳洲墨玉製作錶盤，並將墨玉手工打磨至僅1毫米的厚度，難度極高（$210,500）（湯炳強攝）

錶盤上的8字葫蘆形布局，已經成了Jaquet Droz的標記，更是品牌展現製錶工藝的空間，但Jaquet Droz的成就當然不會局限於8字的框框內，琺瑯彩繪、人手雕刻，還有在製作活動人偶方面的超卓水平，加上282年的悠久歷史，都奠定了品牌在瑞士錶壇的位置。

▲ 雖然同樣是8字葫蘆形布局，但加入計時功能後又是另一番味道。Grande Seconde的首枚計時錶於兩年前才推出，品牌棄用了一般的3圈計時錶格局。大圓盤的外圈是日期刻度圈，內盤印有30分鐘累計刻度，計時秒針則由中軸指針標示。（$170,400）（湯炳強攝）

以標誌性8字葫蘆形偏心式時分錶盤來展示獨有美學的Jaquet Droz，其藝術成就又豈止如此，琺瑯彩繪、人手雕刻，還有在製作活動人偶方面都有一手。

創辦人Pierre Jaquet Droz早於十八世紀，憑著數學和機械方面的天分，進入Neuchatel鐘錶製造中心工作後嶄露頭角。他醉心創作微型機械人及音樂鐘錶，1758年，Pierre到馬德里向西班牙王室展示其精心製作的時鐘，因而大受賞識，而他當年製作的一座牧羊人鐘，至今仍是西班牙王宮博物館的收藏品。

▲ Opal Loving Butterfly Automaton由一幅Pierre的畫作為靈感，畫中是愛神丘比特乘坐一輛小車之場景，小車由蝴蝶來牽動。錶盤以珍貴的澳寶製成，當啟動按鈕，車輪及蝴蝶的翅膀都會擺動。（各$1,618,800）（湯炳強攝）

Pierre的天賦亦在藝術方面可見，當年清朝乾隆皇帝就對他的琺瑯時計深表青睞，現時北京故宮博物院也有品牌的藏品。



融入嶄新意念

對於工藝的堅持和執著，Jaquet Droz一直傳承至今，好像1784年問世的Grande Seconde大秒針系列，亦即採用8字葫蘆形布局的經典系列，葫蘆的頂是時分盤，較大的底部則是秒盤，並由一枝大型秒針當主角，而今天這個葫蘆，已經進化到可以計時及顯示兩地時間等。

▲ 縱然擁有兩個多世紀的歷史，但Jaquet Droz仍與時並進，大秒針Skelet-One鏤空腕錶便首度採用等離子高科技陶瓷製作錶殼，陶瓷是以加熱至20,000°C的氣體，將白色陶瓷加工轉化而成，具堅硬、輕盈及防刮特性。（$191,700）（湯炳強攝）

兩年前品牌在葫蘆內初嘗鏤空的滋味。今年其鏤空型號再新增了兩個版本，就是紅金錶殼配新型飾面的「橡膠」觸感皮革錶帶，和品牌首度採用的等離子高科技陶瓷錶殼配灰色帆布錶帶，加上那個透明的藍寶石水晶玻璃將時分盤重疊，令原本經典的設計變得充滿時尚和科技感。

工藝匠心獨運

至於說到富藝術表現的作品，在今年的Grande Seconde系列內，便加入了大明火琺瑯錶盤。Jaquet Droz素來以精湛的大明火琺瑯工藝著稱，但新作最特別的是，它的琺瑯顏色卻來得異常豐富，有象牙色、深藍色、酒紅色和深灰色，這是品牌對琺瑯粉末與手工焙燒工藝長時間研究得來的成果，亦有賴Jaquet Droz能夠擁有自家的琺瑯製作部門，這在腕錶品牌當中可說絕無僅有。

▲ Grande Seconde Quantieme41毫米腕錶共配備了4種不同的大明火琺瑯錶盤，要造出這等琺瑯色澤絕非容易，是經長時間研究得來，好像燒製時溫度的掌握和琺瑯粉末的運用等。（$161,900）（湯炳強攝）

好戲當然在後頭，品牌的必殺技玩偶腕錶再度登埸，名為Opal Loving Butterfly Automaton，由一幅Pierre的畫作為靈感，品牌採用澳寶製作錶盤，當中包含藍色、綠色、黃色、粉紅色和綠色晶體，為免珍貴的礦石在切割或打磨時會破碎，工匠們要花上多倍的時間來製作，這就是慢工出來的細貨。

▲ Ateliers d'Art藝術工坊正展現出品牌的工藝成就，Petite Heure Minute Tiger比起之前的獅子更有氣勢，大明火琺瑯錶盤上只有半張老虎的臉，工匠刻意突出老虎凌厲的眼神，而老虎的毛髮描繪得極為細緻。（$261,600）（湯炳強攝）

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記者︰梁靜詩