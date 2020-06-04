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六四事件31週年　支聯會及大批市民推倒鐵馬進入維園點燭光悼念

政治 19:41 2020/06/04

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六四燭光晚會，集會人士進入維園球場。（曾耀輝攝）

今日是六四事件31周年，警方早前對維園燭光晚會發出反對通知書，但支聯會表明會繼續進入維園。約傍晚6時半，支聯會燃點第一枝蠋光，去悼念六四死難同胞。約6時50份，民陣副召集人陳皓桓拉開維園足球場的鐵馬，支聯會成功進入維園硬地足球場。另亦有市民將包圍硬地足球場的鐵馬推倒，坐在足球場上。

支聯會常委約於7時開始進入維園，期間無人阻撓。他們進入硬地足球場後，坐在往年設立大台的位置，將會手持蠋光，靜坐至晚上8時網上集會開始。支聯會主席李卓人強調香港人不會放棄，即使警方禁止集會，都會繼續燃點蠋光，呼籲全港市民於晚上8時一起點起蠋光，參加網上參會。

參加者分散地坐在硬地足球場，並自發叫反修例口號，而支聯會今年則新增與港區國安法有關的口號。(陳宛彤攝)

六四燭光晚會，集會人士進入維園球場。（曾耀輝攝）

在新冠肺炎疫情影響下，香港警方近日援引用於防控新冠疫情的限制聚令，指擔憂疫情擴散，反對六四維園集會，是30年來首次。下午時份，維園噴水池外已有警員戒備，並以揚聲器呼籲市民切勿參加未經准許的集結及受禁群組聚集，請市民向天后方向離開，又提醒參加者或會增加病毒傳播風險。

不過，近傍晚6時仍有大批市民聚集維園及銅鑼灣一帶，支聯會常委6時許亦已在維園噴水池入口，向沿途市民派發蠟燭。支聯會表示，今晚將舉辦網上集會，網址為：http://www.64live.org

 

記者：陳宛彤、林曉君

責任編輯：李淇

六四事件 銅鑼灣 維多利亞公園 支聯會 李卓人 遊行集會

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