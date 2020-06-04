人潮湧維園參與六四集會　參加者︰剩最後一點光都會點盡佢

▲ 今年是六四事件31周年。（程志遠攝）

支聯會舉辦的六四集會獲警方發出反對通知書，不過下午五點幾左右，已有不少港人陸續到維園，有人擔心今次是最後一次六四集會，但也有人直言，「唔擔心得咁多。」

▲ 鮑先生。（林曉君攝）

22歲的鮑先生由2012年開始參與六四集會。雖然沒有不反對通知書，但飽先生表示不擔心，亦不認為今次是最後一次的六四集會，表示自己之後一定會繼續出來。對於港區國安法，鮑先生認為，港區國安法繞過立法會，而直接成為香港法例，是徹底破壞了「一國兩制」，他又關注法例條文是否清晰，如何執法以及由誰執法。雖然反對立法，但鮑先生認為，這是中央指令，「政府亦要跪低」，相信沒辦法撤回，但表示之後一定會上人大網表達意見，即使中央不會聽。

▲ 楊女士。（林曉君攝）

53歲的楊女士是家庭主婦，已風雨不改出席六四晚會31年，楊女士一早到維園「盡心意」，表示如警方稍後要求離開才會走。楊女士擔心是最後一次六四集會，「以前從來沒有諗過。」她又擔心一旦通過港區國安法，會完全失去言論自由，強調自己並非想推翻政府，但「不希望自己的女兒將來衫要穿一樣、話要說一樣，沒有自己的思想。」

▲ 黃女士。（林曉君攝）

出行不便的黃女士自己一人坐輪椅到維園。黃女士稱，自己30年前已經年年參加六四晚會，「今年只是例行。」黃女士表示，自己從小在香港長大，形容以前日子艱難，亦沒有得到英國政府的照顧，後來日子漸漸好起來，能享受民主和自由，但覺得現時自由被收回，擔心隨時較以前差，「拼咗老命都要（守住自由和民主）。」黃女士稱，需要時自己都會叫口號，「如果嗌一嗌，坐一坐都可以顛覆政權，那證明政府很脆弱。」黃女士表示，無論以後甚麼境況，自己能出來都會出來，「剩最後一點光，我都會點盡佢。」

記者︰林曉君