【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓72歲男住戶確診受感染　染疫居民增至7人

▲ 瀝源邨祿泉樓染疫居民增至7人。

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日下午指沙田瀝源邨祿泉樓一名72歲男住戶初步確診，至晚上出新聞稿證實確診感染新冠肺炎，換言之瀝源邨祿泉樓至今已累得7人染疫。連同今日新增5宗孟加拉返港後確診的輸個案，至今本港個案累計1099宗確診個案及一宗疑似個案。

據衞生防護中心資料，第1100宗確診的72歲祿泉樓老翁本身有長期病患，據了解患翁居於祿泉樓1112室，與太太及女兒居住，患翁昨日(3日)起出現發燒症狀，現於威爾斯醫院接受治療。

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中心一直積極跟進瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作，至今已收回1281個深喉唾液樣本瓶，當中26個因為樣本滲漏需要再次提交，1255個已完成檢測，除6月2日公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

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發言人稱，因應祿泉樓群組有五名確診病人均居於10及12單位，政府專家認為現階段不能排除出現群組個案是涉及單位的喉管問題，中心已決定採取審慎的感染控制措施，疏散祿泉樓各樓層10及12單位沒有病徵的住戶，送往檢疫中心，其後相關政府部門會為該些單位進行詳細檢查。

中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜，至今日下午4時仍有6戶未能取得聯繫，中心強烈呼籲及敦促這些人士務必盡快聯絡中心人員，並提交樣本以便盡早進行檢測；中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。

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責任編輯：陳正怡