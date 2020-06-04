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【六四集會】多區悼念六四　旺角西環擠滿人群

政治 20:47 2020/06/04

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大批市民於旺角悼念六四。(梁偉榮攝)

今年是六四事件31周年，警方以限聚令為由，拒就集會批出不反對通知書。支聯會及大批參加者晚上湧入維園，堅持舉行六四集會悼念。多區晚上亦有參加者點燃蠟燭，旺角朗豪坊一帶擠滿人群，大部份人手裡著燭光，又高叫五大訴求等口號。一批大埔區議員晚上在大埔廣場外的空地派發蠟燭，播放八九民運紀錄片，過百人聚集。

另外，在大圍、屯門及西營盤等港鐵站外、觀塘海濱公園外，都有大批人燃點蠟燭聚集。當中西營盤站外有市民發起六四流水式銀髪族集會，除燃點蠟燭聚外，近百人聚集觀看支聯會六四晚會直播。大批警車就停泊在多個地點戒備。

西營盤六四流水式銀髪族集會。（程志遠攝）

大批市民於旺角悼念六四。(梁偉榮攝)

六四晚會直播於晚上８時開始，支聯會首先播放題為《「六四」31周年——香港人由支援到抗爭》錄像，隨後為死難者默哀一分鐘，以及播放「天安門母親」群體成員尤維潔的錄像講話。

支聯會主席李卓人隨後發表集會宣言，強調「不自由丶毋寧死」。自由是「人之所以為人」的基本需求，是所有人權的基礎。宣言指，人民不會忘記波瀾壯闊的八九民運，中國學生和人民，為爭取民主自由而抗爭，亦不會忘記在香港為自由抗爭被捕的人、以及不知名的犧牲者等。

大批市民於旺角悼念六四。(梁偉榮攝)

西營盤六四流水式銀髪族集會。（程志遠攝）

約晚上8時40分，支聯會將紀念冊火化後，宣布集會完結。李卓人呼籲港人要堅持，今年即使沒有維園集會，但燭光依家遍地開花，而現時不知國安法實施後情況如何，但明年繼續「六四維園見」。

李卓人在集會前指，已故支聯會前主席司徒華曾和他們討論，萬一集會被禁時如何處理，認為今日正應驗回歸前想像中的情況，他們用行動證明不會放棄爭取平反六四。

記者：陳宛彤、李淇

大埔區 旺角 遊行集會 李卓人 限聚令 支聯會 維多利亞公園 西營盤 六四事件

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