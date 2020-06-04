【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓部分居民陸續撤離　有居民憂感染避免用電梯

▲ 瀝源邨祿泉樓10及12室居民在穿上防護裝備人員陪同下撤離。（黃傑偉攝）

瀝源邨祿泉樓至今已累得7人染上新冠肺炎，衞生防護中心今午（4日）宣布祿泉樓10及12室的住戶須撤離到檢疫中心隔離14日。傍晚6時許，居民在穿上防護裝備的人員陪同下，攜同個人物品陸續登上旅遊巴。晚上7時多首輛旅遊巴開出，前往檢疫中心。

▲ 祿泉樓居民帶同個人物品登上旅遊巴。（黃傑偉攝）

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居民李小姐對大廈爆發疫情十分擔心，但因家中有長者不便撤離，而為避免感染連電梯也不敢使用，只好步行回家；陳小姐則稱頗擔心，認為政府安排不妥善，幸好當區議員送上防疫包及酒精，期望政府加快安排工作。

▲ 居民李小姐對大廈爆發疫情十分擔心，但因家中有長者不便撤離。（黃傑偉攝）

居於撤離單位另一翼的陳先生就指不太擔心，認為只要加緊防禦做好個人衞生便沒問題，按電梯及接觸信箱後會用火酒徹底清潔。

▲ 居於撤離單位另一翼的陳先生就指不太擔心，認為只要加緊防禦做好個人衞生便沒問題。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉