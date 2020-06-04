  • 30°C
香港時間 : 2020604日 (週四) 21:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓部分居民陸續撤離　有居民憂感染避免用電梯

社會 20:53 2020/06/04

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

瀝源邨祿泉樓10及12室居民在穿上防護裝備人員陪同下撤離。（黃傑偉攝）

瀝源邨祿泉樓至今已累得7人染上新冠肺炎，衞生防護中心今午（4日）宣布祿泉樓10及12室的住戶須撤離到檢疫中心隔離14日。傍晚6時許，居民在穿上防護裝備的人員陪同下，攜同個人物品陸續登上旅遊巴。晚上7時多首輛旅遊巴開出，前往檢疫中心。

祿泉樓居民帶同個人物品登上旅遊巴。（黃傑偉攝）

【新冠肺炎】祿泉樓10及12號單位不足100人疏散檢疫　張竹君：3宗個案來自12號單位

居民李小姐對大廈爆發疫情十分擔心，但因家中有長者不便撤離，而為避免感染連電梯也不敢使用，只好步行回家；陳小姐則稱頗擔心，認為政府安排不妥善，幸好當區議員送上防疫包及酒精，期望政府加快安排工作。

居民李小姐對大廈爆發疫情十分擔心，但因家中有長者不便撤離。（黃傑偉攝）

居於撤離單位另一翼的陳先生就指不太擔心，認為只要加緊防禦做好個人衞生便沒問題，按電梯及接觸信箱後會用火酒徹底清潔。

居於撤離單位另一翼的陳先生就指不太擔心，認為只要加緊防禦做好個人衞生便沒問題。（黃傑偉攝）

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓72歲男住戶確診受感染　染疫居民增至7人

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉

疫情 衞生防護中心 隔離營 祿泉樓 瀝源邨 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
13:57 2020/06/03
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
今日 10:46
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【兇殘冷血】冷血兇徒炸彈藏入菠蘿引誘進食　懷孕母象誤吃慘被炸死一屍兩命
19:12 2020/06/03
【兇殘冷血】冷血兇徒炸彈藏入菠蘿引誘進食　懷孕母象誤吃慘被炸死一屍兩命