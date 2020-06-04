【新冠肺炎】旅界指港府或於9月前開通旅遊氣泡　促當局盡快推互認健康碼機制

▲ 香港旅行社解困大聯盟向食物及衞生局局長陳肇始遞交建議書，反映限聚令、來港隔離等措施再次延長之下業界苦況。（圖片由香港旅行社解困大聯盟提供）

港府延長限聚令及抵港人士接受強制檢疫規例，旅遊業界今日（4日）與食衞局會面及遞交建議書，反映業界憂慮，並引述當局指，「旅遊氣泡」或可於今年9月前開通，業界促政府盡快推出互認健康碼機制，又盼政府投放更多資源推動本地旅遊。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，旅行社商會代表今日傍晚與食物及衞生局局長陳肇始會面，反映業界有關防疫措施再度延長的關注，冀當局可在控疫工作上，同時平衡及照顧業界的困況，容許規例有彈性，勿以「一刀切」的處理辦法讓以出入境旅遊業務為主的旅行社繼續受到沉重打擊。

他引述陳肇始解釋，局方會視乎疫情發展，希望可逐漸鬆綁限聚令，而將海外抵港人士強制檢疫措施延長至9月，只是出於延展法例的需要，在現存的機制下，可對疫情有明顯改善的地區，透過雙方的協議，在有條件的情況下豁免檢疫安排。

▲ 「大聯盟」引述當局指，「旅遊氣泡」有望9月前展開。（圖片由香港旅行社解困大聯盟提供）

姚柏良稱，陳肇始會上亦透露，若商經局可與不同地區達成協議，食衛局會盡量配合，可在9月18日前與部份地區開通「旅遊氣泡」；而粵港澳地區就互認健康碼機制的討論已進入最後階段，當局會爭取盡快公布。

他續指，本地遊可作為旅遊業及市民的「熱身」，從而帶動市面氣氛，希望政府盡快放寬限聚令，讓業界可先恢復本地遊，得以令旅行社有收入、員工有工開，亦盼政府未來可投放資源予推動本地遊。

政府本周二（2日）公布，將本地上限8人的「限聚令」措施延長兩周，至本月18日，並針對疫情在在全球各地持續爆發，將海外抵港人士強制檢疫措施一次過延長3個月，至9月18日，而由內地、澳門或台灣抵港人士的檢疫令則會延至一個月至下月7日。

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記者：陳曉瑩