港怡醫關節置換配合快速康復模式　六旬漢換膝術後1小時後已可下床

▲ 港怡醫院關節置換中心總監忻振凱（左三）表示，若關節痛得不到有效控制，嚴重影響個人生活便可考慮進行手術改善。(陳靜儀攝)

本港人口持續老化，退化性關節炎患者增多，而肥胖、過度運動更是令膝關節炎有年輕化趨勢，令人工關節置換手術個案不斷上升，惟公立醫院輪候時間長，患者難免要強忍劇痛數年，有人選擇轉投私家醫院。港怡醫院關節置換中心設立私營術前麻醉門診，能精準控制用藥及藥量加快術後康復，手術最快可於1小時完成，病人術後已可下床走路，平均住院日數亦較公立醫院減半。

隨着本港人工關節置換需求上升，截至2020年3月31日，公立醫院骨科輪候全關節置換術的個案共有逾2萬宗，輪候時間中位數介乎18至42個月不等。骨科專科醫生張文康表示，外界一般需2至3小時完成置換手術，而港怡最快能於1小時內完成半膝關節置換術。中心2017年6月至今年5月已進行450宗手術，病人年齡由近30至87歲不等，平均住院日數為5至7天，相較公立醫院少約一半，價錢則為1隻腳15萬元起。

港怡醫院關節置換中心總監忻振凱指，治療膝關節炎一般會先以藥物注射至患處，其後輔以物理治療進行治療，但如情況持續轉差便有需要手術。忻解釋，若關節痛得不到有效控制，如持續疼痛、關節僵硬導致活動受阻、「對腳屈唔埋，着唔到衫」，嚴重影響個人生活便可考慮進行手術改善。

病人可選擇全膝關節置換術及半膝關節置換術，前者適用於膝關節嚴重老化，整個膝蓋都痛的病人；後者則適合膝關節內側退化、內側關節痛的早期病人。骨科醫生亦建議公眾日常應注重健康飲食，多進行肌肉訓練以保護關節。

現年60多歲的陳先生從事冷氣工程，近年左膝疼痛加劇，行平路約15分鐘便要休息，起身更見困難，「見到樓梯都驚，坐巴士唔敢坐上層」，曾求醫跌打師傅亦作用不大。經醫生確認其左膝關節嚴重磨蝕，於是今年4月初進行全膝關節置換手術，1小時後已能下床，4天後已可如常活動並出院，不足1個月後更能與友人到離島遠足。

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記者：蘇文軒