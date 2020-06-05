【降魔的2.0】譚凱琪姐姐是檸檬茶女神　譚凱欣嫁朱永棠當幸福人妻

▲ 譚凱琪漂亮姐姐譚凱欣比妹妹更早入行。

TVB劇《降魔的2.0》今晚（6月5日）大結局，譚凱琪（Zoie）飾演的海魔與馬季（馬國明）決一死戰。譚凱琪在《降魔的2.0》分飾多角，造型百變，全都非常漂亮搶鏡，因此被不少網民稱是最美反派。

譚凱琪近年在TVB劇的演出都有不俗的表現，其實她本來以歌手身份出道，當年被日本音樂家小室哲哉相中相中收為弟子當歌星，在2000年推出首張個人唱片《全力愛》，隨後往台灣發展。

Zoie約在2007年回流香港於有線工作，到2013年轉投TVB。

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▲ Zoie在《降魔的2.0》海魔造型十分搶眼。（取自IG）

▲ 38歲譚凱琪保養得十分好。

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譚凱琪家姐是陽光女神

在2016年，譚凱琪於《EU超時任務》飾演「水晶梨」李姿婷受到注意，之後在《致命復活》、《不懂撒嬌的女人》、《踩過界》、《大帥哥》等都表現突出，證明有靚樣又有演技。

其實譚凱琪一家可說擁有靚基因，Zoie的姐姐譚凱欣也是靚女，更早在1991年拍陽光檸檬茶廣告，樣貌清純，當時迷倒不少宅男。

▲ 童年譚凱琪與母親合照。

▲ 譚凱欣在1991年拍的陽光檸檬茶廣告十分,經典。

譚凱欣後來入行拍戲，曾參演過電影《五個寂寞的心》、《新僵屍先生》、《都市情緣》 等。

在2005年，她與曾演《古惑仔》系列的「風火海」成員朱永棠結婚，之後亦退出幕前，二人育有兩個女兒。

▲ 譚凱欣與丈夫朱永棠婚後育有兩個女兒。（取自微博）

譚凱琪亦在今年3月與拍拖8年的莊日宇結婚，成為幸福人妻。

至於網上一直指譚凱琪的二姐是前新聞台主播譚凱韻、細妹是「ViuTV女神」譚凱倫則屬誤傳，凱琪與以上二人沒有血緣關係。

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