【降魔的2.0】譚凱琪姐姐是檸檬茶女神 譚凱欣嫁朱永棠當幸福人妻
TVB劇《降魔的2.0》今晚（6月5日）大結局，譚凱琪（Zoie）飾演的海魔與馬季（馬國明）決一死戰。譚凱琪在《降魔的2.0》分飾多角，造型百變，全都非常漂亮搶鏡，因此被不少網民稱是最美反派。
譚凱琪近年在TVB劇的演出都有不俗的表現，其實她本來以歌手身份出道，當年被日本音樂家小室哲哉相中相中收為弟子當歌星，在2000年推出首張個人唱片《全力愛》，隨後往台灣發展。
Zoie約在2007年回流香港於有線工作，到2013年轉投TVB。
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譚凱琪家姐是陽光女神
在2016年，譚凱琪於《EU超時任務》飾演「水晶梨」李姿婷受到注意，之後在《致命復活》、《不懂撒嬌的女人》、《踩過界》、《大帥哥》等都表現突出，證明有靚樣又有演技。
其實譚凱琪一家可說擁有靚基因，Zoie的姐姐譚凱欣也是靚女，更早在1991年拍陽光檸檬茶廣告，樣貌清純，當時迷倒不少宅男。
譚凱欣後來入行拍戲，曾參演過電影《五個寂寞的心》、《新僵屍先生》、《都市情緣》 等。
在2005年，她與曾演《古惑仔》系列的「風火海」成員朱永棠結婚，之後亦退出幕前，二人育有兩個女兒。
譚凱琪亦在今年3月與拍拖8年的莊日宇結婚，成為幸福人妻。
至於網上一直指譚凱琪的二姐是前新聞台主播譚凱韻、細妹是「ViuTV女神」譚凱倫則屬誤傳，凱琪與以上二人沒有血緣關係。
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撰文 : TOPick柴犬出動