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【食用安全】剝開雞蛋驚見長條「寄生蟲」　超市急回收化驗疑細菌感染所致

食用安全 10:19 2020/06/05

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

剝開雞蛋驚見長條「寄生蟲」，超市急回收化驗疑細菌感染所致。

夏天炎熱潮濕，細菌繁殖速度快，若食材保存不當容易變質、腐壞。泰國一名女子近日在超市購入了一盒雞蛋，煮熟剝開後，驚見一大堆呈灰綠色的長條形物體，猶如麵條一樣，令她擔心雞蛋內長有寄生蟲。事後，涉事超市已經將雞蛋回收，並安排化驗，有當地專家表示，雞蛋內的詭異物體並非寄生蟲，而是受細菌感染所造成。

來自泰國蘭西雅（Rangsiya）日前在Facebook發文，指自己於周日（5月31日）在一家超市購入一盒雞蛋，打算製作甜品，豈料將雞蛋煮熟後，一剝開驚見內有一大堆蜷曲、呈灰綠色的長條形物體，相當嚇人，她擔心是寄生蟲，於是向網民求助。

從她分享的相片可見，雞蛋煮熟後如腐壞一樣，未見有蛋黃和蛋白，雞殼黏有黏稠物質，並有一大堆呈灰綠色長條形物體，外觀如變壞的麵條一樣。貼文發佈後隨即引來熱議，不少網民大呼噁心。

事後，涉事超市主動向蘭西雅聯絡，回收出事雞蛋並進行化驗，預計一周後會有結果。當地媒體引述泰國農業大學（Kasetsart University）的專家Taweesak Songserm指出，初步認為雞蛋內的怪異物體並非寄生蟲，而是雞蛋受細菌感染後，導致組織變異，形成如蠕蟲般的外觀。專家強調，雞蛋受堅硬外殼保護，一般不易被寄生蟲或蟲卵入侵。

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責任編輯：羅嘉欣

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