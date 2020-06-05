  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 11:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Ex-ProShield幼童及中童口罩大貨　6月5日開售一文睇清港九銷售點

健康 10:05 2020/06/05

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Ex-ProShield幼童及中童口罩將陸續送到各大零售點。(相片來源：森川實業fb)

小學即將復課，家長要為子女預備口罩應付復課。森川實業在fb公布，Ex-ProShield幼童口罩（獨立包裝）以及Ex-ProShield中童口罩（獨立包裝）大貨終於到香港，並於今日（5日）早上公佈各銷售點。

九龍

旺角

  • 西洋菜南街134號 華仁
  • 太子道西104號 仁泰

大角咀

  • 奧海城 利康

何文田

  • 帝國大廈 鴻福
  • 何文田廣場 康威

佐敦

  • 立信大廈 安美
  • 文蔚樓 康信
  • 九龍站 利康

深水埗區

  • 青山道382號 元洲
  • 基隆街306號 健安

黃大仙

  • 啟德花園 仁泰
  • 竹園廣場 興盛 
  • 竹園廣場 金河

慈雲山

  • 毓華里 慈安

牛池灣

  • 彩雲邨 Cayo kids
  • 彩雲邨 常榮
  • 彩雲邨 康威

牛頭角

  • 安基苑 二友
  • 嘉和園 萬藥坊
  • 牛頭角上邨 榮華

觀塘區

  • 順利邨 德安
  • 順利邨 回春堂
  • 安泰邨 俊生
  • 樂華北邨 啟安

藍田

  • 匯景商場 寶泰

油塘

  • 鯉魚門廣場 Cayo kids
  • 鯉魚門廣埸 萬藥坊

將軍澳

  • 連理街 嘉華
  • 新都城 新城

九龍城

  • 啟朗苑 啟德

土瓜灣

  • 馬頭圍道71號 誠信
  • 馬頭圍道378號 信興
  • 土瓜灣道78A號 嘉福(藝林)

新界

大埔

  • 超級城 漢興
  • 廣福邨 仁泰
  • 運頭塘邨 兆安 
  • 新達廣場 藥皇
  • 大埔墟大光里 冠文

沙田

  • 博康邨 乾豐
  • 火炭 天達
  • 碩門邨 恩澤
  • 石門京瑞廣場 聯誠

馬鞍山

  • 頌安邨 興華

上水

  • 新都廣場 漢興
  • 新發街42號 同德

元朗

  • 俊賢坊 樂誠
  • 朗屏邨 榮興
  • 西堤街2號 永成
  • 大棠路34號 錦業
  • 教育路13號 聯合
  • 阜財街69號 康美

天水圍 

  • 天一商城 尚悅

屯門

  • 友愛邨 莊臣
  • 啟發徑 學勤
  • 良景邨 華興
  • 良景邨 良景
  • 大興邨 萬昌
  • 翠林花園 康福
  • 啟豐商場 啟鋒
  • 置樂花園 東亞

荃灣

  • 眾安街 荃心
  • 千色匯II 森田
  • 荃灣中心商場 協興

葵涌

  • 安蔭邨 都盛
  • 石蔭路 陳萬昌
  • 光輝圍 康濟堂
  • 梨木樹邨 遠東

青衣

  • 青衣城 利康

東涌

  • 迎東邨 美蔘

港島

中環

  • 砵甸乍街26號 仁安

堅尼地城

  • 卑路乍街48號 富豐

北角

  • 堡壘街 1+1店
  • 天后英皇道2號 仁和

鰂魚涌

  • 英皇道1018號 海昇

南區

  • 香港仔成都道 誠德
  • 華富邨 華富

Ex-ProShield的口罩規格，即睇【下一頁】

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林卓昕

健康問題 口罩 小學

最高瀏覽

【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
10:46 2020/06/04
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
13:57 2020/06/03
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
【兇殘冷血】冷血兇徒炸彈藏入菠蘿引誘進食　懷孕母象誤吃慘被炸死一屍兩命
19:12 2020/06/03
【兇殘冷血】冷血兇徒炸彈藏入菠蘿引誘進食　懷孕母象誤吃慘被炸死一屍兩命