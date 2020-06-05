【口罩供應】Ex-ProShield幼童及中童口罩大貨 6月5日開售一文睇清港九銷售點
健康 10:05 2020/06/05
小學即將復課，家長要為子女預備口罩應付復課。森川實業在fb公布，Ex-ProShield幼童口罩（獨立包裝）以及Ex-ProShield中童口罩（獨立包裝）大貨終於到香港，並於今日（5日）早上公佈各銷售點。
九龍
旺角
- 西洋菜南街134號 華仁
- 太子道西104號 仁泰
大角咀
- 奧海城 利康
何文田
- 帝國大廈 鴻福
- 何文田廣場 康威
佐敦
- 立信大廈 安美
- 文蔚樓 康信
- 九龍站 利康
深水埗區
- 青山道382號 元洲
- 基隆街306號 健安
黃大仙
- 啟德花園 仁泰
- 竹園廣場 興盛
- 竹園廣場 金河
慈雲山
- 毓華里 慈安
牛池灣
- 彩雲邨 Cayo kids
- 彩雲邨 常榮
- 彩雲邨 康威
牛頭角
- 安基苑 二友
- 嘉和園 萬藥坊
- 牛頭角上邨 榮華
觀塘區
- 順利邨 德安
- 順利邨 回春堂
- 安泰邨 俊生
- 樂華北邨 啟安
藍田
- 匯景商場 寶泰
油塘
- 鯉魚門廣場 Cayo kids
- 鯉魚門廣埸 萬藥坊
將軍澳
- 連理街 嘉華
- 新都城 新城
九龍城
- 啟朗苑 啟德
土瓜灣
- 馬頭圍道71號 誠信
- 馬頭圍道378號 信興
- 土瓜灣道78A號 嘉福(藝林)
新界
大埔
- 超級城 漢興
- 廣福邨 仁泰
- 運頭塘邨 兆安
- 新達廣場 藥皇
- 大埔墟大光里 冠文
沙田
- 博康邨 乾豐
- 火炭 天達
- 碩門邨 恩澤
- 石門京瑞廣場 聯誠
馬鞍山
- 頌安邨 興華
上水
- 新都廣場 漢興
- 新發街42號 同德
元朗
- 俊賢坊 樂誠
- 朗屏邨 榮興
- 西堤街2號 永成
- 大棠路34號 錦業
- 教育路13號 聯合
- 阜財街69號 康美
天水圍
- 天一商城 尚悅
屯門
- 友愛邨 莊臣
- 啟發徑 學勤
- 良景邨 華興
- 良景邨 良景
- 大興邨 萬昌
- 翠林花園 康福
- 啟豐商場 啟鋒
- 置樂花園 東亞
荃灣
- 眾安街 荃心
- 千色匯II 森田
- 荃灣中心商場 協興
葵涌
- 安蔭邨 都盛
- 石蔭路 陳萬昌
- 光輝圍 康濟堂
- 梨木樹邨 遠東
青衣
- 青衣城 利康
東涌
- 迎東邨 美蔘
港島
中環
- 砵甸乍街26號 仁安
堅尼地城
- 卑路乍街48號 富豐
北角
- 堡壘街 1+1店
- 天后英皇道2號 仁和
鰂魚涌
- 英皇道1018號 海昇
南區
- 香港仔成都道 誠德
- 華富邨 華富
Ex-ProShield的口罩規格，即睇【下一頁】
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責任編輯：林卓昕