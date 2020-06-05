【口罩供應】Ex-ProShield幼童及中童口罩大貨　6月5日開售一文睇清港九銷售點

▲ Ex-ProShield幼童及中童口罩將陸續送到各大零售點。(相片來源：森川實業fb)

小學即將復課，家長要為子女預備口罩應付復課。森川實業在fb公布，Ex-ProShield幼童口罩（獨立包裝）以及Ex-ProShield中童口罩（獨立包裝）大貨終於到香港，並於今日（5日）早上公佈各銷售點。

九龍

旺角

西洋菜南街134號 華仁

太子道西104號 仁泰

大角咀

奧海城 利康

何文田

帝國大廈 鴻福

何文田廣場 康威

佐敦

立信大廈 安美

文蔚樓 康信

九龍站 利康

深水埗區

青山道382號 元洲

基隆街306號 健安

黃大仙

啟德花園 仁泰

竹園廣場 興盛

竹園廣場 金河

慈雲山

毓華里 慈安

牛池灣

彩雲邨 Cayo kids

彩雲邨 常榮

彩雲邨 康威

牛頭角

安基苑 二友

嘉和園 萬藥坊

牛頭角上邨 榮華

觀塘區

順利邨 德安

順利邨 回春堂

安泰邨 俊生

樂華北邨 啟安

藍田

匯景商場 寶泰

油塘

鯉魚門廣場 Cayo kids

鯉魚門廣埸 萬藥坊

將軍澳

連理街 嘉華

新都城 新城

九龍城

啟朗苑 啟德

土瓜灣

馬頭圍道71號 誠信

馬頭圍道378號 信興

土瓜灣道78A號 嘉福(藝林)

新界

大埔

超級城 漢興

廣福邨 仁泰

運頭塘邨 兆安

新達廣場 藥皇

大埔墟大光里 冠文

沙田

博康邨 乾豐

火炭 天達

碩門邨 恩澤

石門京瑞廣場 聯誠

馬鞍山

頌安邨 興華

上水

新都廣場 漢興

新發街42號 同德

元朗

俊賢坊 樂誠

朗屏邨 榮興

西堤街2號 永成

大棠路34號 錦業

教育路13號 聯合

阜財街69號 康美

天水圍

天一商城 尚悅

屯門

友愛邨 莊臣

啟發徑 學勤

良景邨 華興

良景邨 良景

大興邨 萬昌

翠林花園 康福

啟豐商場 啟鋒

置樂花園 東亞

荃灣

眾安街 荃心

千色匯II 森田

荃灣中心商場 協興

葵涌

安蔭邨 都盛

石蔭路 陳萬昌

光輝圍 康濟堂

梨木樹邨 遠東

青衣

青衣城 利康

東涌

迎東邨 美蔘

港島

中環

砵甸乍街26號 仁安

堅尼地城

卑路乍街48號 富豐

北角

堡壘街 1+1店

天后英皇道2號 仁和

鰂魚涌

英皇道1018號 海昇

南區

香港仔成都道 誠德

華富邨 華富

Ex-ProShield的口罩規格，即睇【下一頁】

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責任編輯：林卓昕