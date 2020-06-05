【媽媽料理】不忍倒掉媽媽病逝前最後料理　封存5年後女兒再嚐母愛的味道淚崩

▲ 女兒再嚐媽媽的味道淚崩。

當媽媽離世後，作為子女也許最想念媽媽料理的味道。日本綜藝節目《探偵！ナイトスクープ》近日重溫一宗賺人熱淚的個案，一名孝女把媽媽離世前最後煮的豚肉角煮，存放在雪櫃長達5年，她向節目組委託，希望能再吃一次媽媽的味道。

當節目組來到25歲的委託人寶谷瑞希家中，瑞希從雪櫃拿出急凍了5年的豚肉角煮，可以看到整個盒都結冰，肉塊亦已變得乾硬。

▲ 冰封了5年的角煮。（影片截圖）

瑞希憶述，當日媽媽問她想吃甚麼，她出門上學前回應了想吃豚肉角煮，沒想到當她回來後，就發現媽媽倒在地上，面前還放了剛煮好的角煮。媽媽送院後證實因蛛網膜下腔出血，搶救無效突然離世。當瑞希從醫院回家後，看見那一鍋角煮，當場泣不成聲。

兩父女因捨不得吃掉角煮，又不忍心扔掉，於是用食物盒裝好，放入雪櫃雪藏，沒想到一放就是5年。

5年後再嚐母親的味道

她向節目組委託，就是希望看看現在能否再吃到當時沒能吃到的美味，節目組請教大學教授，教授表示擔心食物在冷藏前已被細菌污染，不過經過檢測，教授表示角煮大致可以吃，但肉上有少量細菌，用100度以上高溫加熱的話，可以吃一點，但有機會肚子痛。

▲ 翻煮後的角煮看起來不錯。（影片截圖）

製作組於是請來大廚，瑞希表達出想要吃到原封不動媽媽味道的願望。大廚先把角煮解凍，其後用壓力煲把角煮煮熱，並加入去除腥味的香料。

經過焦急的等待，終於見到這份封存5年的角煮，當瑞希和爸爸把肉放入口中，一邊吃一邊淚流滿臉，

很好吃，真的是媽媽的味道。

而在旁的爸爸吃了一口後亦忍不住眼淚感嘆，「已經5年了。」

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責任編輯：王明芳