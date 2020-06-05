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粵港澳三地警方進行聯合反罪惡行動拘380人　檢獲毒品和非法貨物涉款近7000萬元

社會 10:39 2020/06/05

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香港警方聯同廣州和澳門警方，在5月期間進行一項代大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。（資料圖片）

廣州、香港、澳門三地警方今年5月18日至29日進行一項代大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。行動中，香港警方共拘捕380人，年齡介乎14至80歲，檢獲的毒品和涉及非法活動的貨物總值約港幣6,850多萬元。

有關行動是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動和跨境罪行，以及堵截犯罪份子的收入來源。行動期間，香港警方共搜查527個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧及住宅單位等，並拘捕380人，他涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行、搶劫、非法入境、非法賭博、刑事毀壞、傷人及管有攻擊性武器等罪行。

被捕人士包括251名男子129名女子，年齡介乎14至80歲，當中8人為內地人士，32人為非華裔人士。警方同時檢獲共值約港幣140多萬元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等，另有超過5.3萬隻淫褻及盜版光碟，總值約港幣110萬元。

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責任編輯：陳子謙

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