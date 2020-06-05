【開心速遞】《愛回家》龍家二房齊集慶生　細龍太陳偉琪大讚老公奶奶：好有愛

▲ 陳偉琪與佘秀琴及鄭世豪非常老友。（Instagram圖片）

上月21日踏入29歲的細龍太陳偉琪，昨日分享與劇集《愛‧回家之開心速遞》中的奶奶佘秀琴，與老公龍力士鄭世豪，一同補足生日的照片。

《愛‧回家之開心速遞》播映多年，劇中不同演員的相處已彷如一家人。龍家二房的三人在劇中雖然偶有鬥氣，但戲外3人就非常老友。適逢細龍太的生日，三人都聚首一堂食飯慶祝，非常有愛！

▲ 陳偉琪與龍家二房慶生。（Instagram圖片）

陳偉琪在Instagram上分享餐廳吃飯的合照，穿上低胸裝的她與「老公」及「奶奶」合影。

她又寫道：「有你們寵我真好。😘💕 #愛回家 #龍家二房真有愛 . When it’s not your bday anymore but you can still pretend it is for another few months.」

陳偉琪的大意是指：「雖然生日已過，但仍可在接下來的數月假裝仍在過生日。」

早前，陳偉琪慶祝生日時已收到不同的名牌生日禮物，又有大大扎的玫瑰花，及她最擅長的樂器豎琴造型的蛋糕，生日過得非常豪華。

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