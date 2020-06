【開心速遞】《愛回家》龍家二房齊集慶生　細龍太陳偉琪大讚老公奶奶：好有愛

▲ 陳偉琪與佘秀琴及鄭世豪非常老友。(Instagram圖片)

上月21日踏入29歲的細龍太陳偉琪,昨日分享與劇集《愛‧回家之開心速遞》中的奶奶佘秀琴,與老公龍力士鄭世豪,一同補足生日的照片。

《愛‧回家之開心速遞》播映多年,劇中不同演員的相處已彷如一家人。龍家二房的三人在劇中雖然偶有鬥氣,但戲外3人就非常老友。適逢細龍太的生日,三人都聚首一堂食飯慶祝,非常有愛!

▲ 陳偉琪與龍家二房慶生。(Instagram圖片)

陳偉琪在Instagram上分享餐廳吃飯的合照,穿上低胸裝的她與「老公」及「奶奶」合影。

她又寫道:「有你們寵我真好。😘💕 #愛回家 #龍家二房真有愛 . When it’s not your bday anymore but you can still pretend it is for another few months.」

陳偉琪的大意是指:「雖然生日已過,但仍可在接下來的數月假裝仍在過生日。」

早前,陳偉琪慶祝生日時已收到不同的名牌生日禮物,又有大大扎的玫瑰花,及她最擅長的樂器豎琴造型的蛋糕,生日過得非常豪華。

