  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】何栢良：祿泉樓傳播途徑依然不明　應撤離8樓全部住戶

社會 11:05 2020/06/05

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

何栢良認為應撤離8樓全部住戶。（資料圖片）

本港疫情反覆，昨日（4日）新增一宗72歲男住戶的初步確診個案，居於祿泉樓12室單位。衞生防護中心昨日（4日）為安全起見，宣布祿泉樓10及12室單位須撤離到檢疫中心。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）於電台節目中表示祿泉樓瀝源邨祿泉樓的病毒傳播途徑未明，故建議衛生署若要達致預防性風險管理，應要撤離更多居民。

何栢良提到昨日（4日）72歲男住戶的初步確診個案，他指對他「陰轉陽」情況並不感到驚訝，當中亦有潛伏期，指8樓病人在5月尾才入院，故可能在5月尾時在大廈中已造成傳播。

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓72歲男住戶確診受感染　染疫居民增至7人

他指住戶之間的傳播途徑依然不明，不應該只是撤離10號及12號單位的住戶，有見8樓有其中3個單位亦病人確診，故應該安排同層其他居民都應該撤離到檢疫中心，又建議署方要求警方協助追查若未找到的6個住戶，不然若有關住戶自行撤走的話或構成社區傳播風險，令病毒有機會進一步擴散。

有身穿保護衣人員在祿泉樓加強清潔。 （梁偉榮攝）

何栢良以2003年沙士時淘大花園的爆發情況為例，指病毒有三種傳播等可能性，包括透過公共環境、U型去水渠或排氣喉，以及氣流傳播。他又指在氣流傳播下，如果有居民咳打噴嚏，其中的飛沫可能會隨氣流，病毒傳到鄰近的單位或走廊。

提到已康復者是否仍帶有傳播風險，他指醫管局讓相關病人出院前已做足檢查，但提醒相關人士在康復後，其糞便或依然存有病毒，不過相信當中的病毒含量低，或有機會帶來傳播，惟現時未知病毒會停留在身體多長時間。他提醒康復者應時刻帶上口罩、避免與他人聚餐、注意如廁時的衞生。

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓部分居民陸續撤離　有居民憂感染避免用電梯

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎

祿泉樓 瀝源邨 沙士 肺炎 新冠肺炎 打噴嚏 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
10:46 2020/06/04
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
16:32 2020/06/04
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
13:57 2020/06/03
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚