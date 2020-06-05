【新冠肺炎】祿泉樓7人確診傳播途徑依然不明　何栢良：應撤離8樓全部住戶

▲ 何栢良認為應撤離8樓全部住戶。

本港疫情反覆，昨日（4日）新增一宗72歲男住戶的初步確診個案，居於祿泉樓12室單位。衞生防護中心昨日（4日）為安全起見，宣布祿泉樓10及12室單位須撤離到檢疫中心。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）於電台節目中表示祿泉樓瀝源邨祿泉樓的病毒傳播途徑未明，故建議衛生署若要達致預防性風險管理，應要撤離更多居民。

何栢良提到昨日（4日）72歲男住戶的初步確診個案，他指對他「陰轉陽」情況並不感到驚訝，當中亦有潛伏期，指8樓病人在5月尾才入院，故可能在5月尾時在大廈中已造成傳播。

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他指住戶之間的傳播途徑依然不明，不應該只是撤離10號及12號單位的住戶，有見8樓有其中3個單位亦病人確診，故應該安排同層其他居民都應該撤離到檢疫中心，又建議署方要求警方協助追查若未找到的6個住戶，不然若有關住戶自行撤走的話或構成社區傳播風險，令病毒有機會進一步擴散。

▲ 有身穿保護衣人員在祿泉樓加強清潔。 （梁偉榮攝）

何栢良以2003年沙士時淘大花園的爆發情況為例，指病毒有三種傳播等可能性，包括透過公共環境、U型去水渠或排氣喉，以及氣流傳播。他又指在氣流傳播下，如果有居民咳打噴嚏，其中的飛沫可能會隨氣流，病毒傳到鄰近的單位或走廊。

提到已康復者是否仍帶有傳播風險，他指醫管局讓相關病人出院前已做足檢查，但提醒相關人士在康復後，其糞便或依然存有病毒，不過相信當中的病毒含量低，或有機會帶來傳播，惟現時未知病毒會停留在身體多長時間。他提醒康復者應時刻帶上口罩、避免與他人聚餐、注意如廁時的衞生。

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責任編輯：郭家穎