【新冠肺炎】許樹昌料患者較大機會透過公共設施感染　籲居民勿自行搬離

▲ 許樹昌表示，由於沙田瀝源邨祿泉樓感染個案不算多，暫時無必要全幢撤離。（資料圖片）

沙田瀝源邨祿泉樓至今已累計7人染疫，當局昨日安排祿泉樓2樓至15樓的10及12室單位住戶撤離。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，涉事兩個座向的單位，廁所喉管有共通點，因此當局先讓部分居民撤離，然後詳細檢查喉管，是一個穩妥的做法；由於感染個案不算多，暫時無必要全幢撤離。

許樹昌今早（5日）在一個電台節目表示，如果透過喉管傳播病毒，一般應「由上而下」傳播，但今次最先確診的居民是住在較低樓層，然後陸續有上層的住戶受到感染，所以傳播途徑未必與喉管有關，仍相信患者較大機會透過公共設施感染，例如在大堂、升降機及信箱等。

他認為，當局在發現祿泉樓第一宗確診個案時，不應讓大廈居民離開，因他們如果搬走，有機會將病毒帶入社區，又指由於病毒潛伏期14日，他不排除祿泉樓會再出現確診個案。

許樹昌又認為，當局應要求居民在指定時限內，提交樣本讓當局檢驗；至於祿泉樓附近的學校是否仍適合復課，許樹昌指，只要做足防疫措施，包括量體溫、戴口罩，和注意個人衞生，應該問題不大。

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記者：陳子謙