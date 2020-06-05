【淫賤業主】3孩爸業主向租屋女學生伸狼手　利誘「肉體換宿」免租金包水電：一個月一次

▲ 淫賤業主向租屋女學生伸狼手，利誘「肉體換宿」。

獨自在外，住宿出門都要份外小心注意。台灣有一名年輕女學生在台北讀書，希望在學校附近找房子，然而有業主卻開出條件，要求她每月「陪睡」一次抵房租。女學生把對話紀錄上傳網上，網民都紛紛痛罵業主噁心、過分。

有網民在facebook專頁「爆料公社」發文，並上載了其女學生友人與業主的對話。業主問女學生「要不要打工換宿」，女學生本欲詢問打工詳情，業主卻隱晦問她，「有沒有交過男朋友？你也成年了。」

業主利誘肉體換宿

其後業主露出真面目，「陪我，換住宿可以嗎？不勉強」，女學生表示不太明白，業主卻說「講這麼白了，套房水電給你免費用」，女學生再問，「是要我陪你睡嗎？」業主就說，「一個月一次啦，不勉強，不然就只有房子住你就好了」。

女生學非常生氣，指出業主身為3個孩子的爸爸，還跟太太一起住，

我只是一個想在外面租房子的女生，你用這種方式會不會太無恥？

發帖網民又指，業主聲稱很多人都陪他睡一個晚上免房租，提醒父母注意在外讀書的孩子，別讓這樣的業主繼續作惡。而網民紛紛大罵「太可怕了」、「太噁心...他的房子有沒有裝針孔都不知道」。

由於事件引起網民高度關注，業主其後也出面。根據《台視新聞》報導，業主解釋當時喝了一些酒，在酒醉的情況下讓女學生誤會覺得很抱歉。業主還說：

啊就不要就好了啊！不願意就好了啊！

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責任編輯：王明芳