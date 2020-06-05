【兩個小生去Camping】周柏豪認脾氣差幸太太包容　愛妻男神：每晚拖老婆手睡覺【有片】

▲ 周柏豪在《兩個小生去Camping》公開愛妻表白。

兩位男神周柏豪和袁偉豪（Ben）主持的《兩個小生去Camping》，兩住型男上山下海，在野外歷險Camping，同時晚晚互吐心聲，其中人夫和爸爸柏豪過去幾集都分享對太太的感受，婚前對感情事甚低調的柏豪，坦言太太改變自己性格，在節目罕有公開愛的表白。

周柏豪一直被封男神，除外型討好，柏豪對愛情專一，以至結婚及當了爸爸後，更予人穩重感覺，可是在《兩個小生去Camping》，柏豪跟袁偉豪坦承，自己由小到大都屬個性火爆，也缺乏耐性的人。

▲ 柏豪和袁偉豪在節目大談男人的浪漫。（影片截圖）

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柏豪稱，自十多年前認識了太太，覺對對方是好顧及別人感受的人，甚至會犧牲自己去成就別人。

柏豪更指：「如果我沒有她，我相信我會變了幾壞的人。」袁偉豪好奇，會有多壞？柏豪笑道：「如果用駕車來形容，我一定是被扣所有分數的人！即是脾氣好差的人！」

不過，自認識太太後，柏豪知道可以有不同角度看事物。他說：「其實我這樣一個脾氣差的人，她都可以在我身邊這麼多年，其實都是一個壯舉，我覺得不是人人頂得我順。」

▲ 暖男柏豪罕有公開表白對太太的愛。（影片截圖）

柏豪表示自有家室，會懂得任何事安全至上，不同以前經常賭氣，柏豪更自爆曾經有一次因工作極度不開心，他因而寫了一篇文，預備在網上平台發布後，大家就不會再見到他。袁偉豪問是否要辭職？柏豪指可以當作辭職信，他先把信寄給公司，公司勸他冷靜，任何事都解決到。柏豪事後回想自己的衝動，也覺不明所以。

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▲ 4年前結婚柏豪和太太都選擇十分低調。（取自IG）

周柏豪在過去幾集，也激罕大談婚後生活，他自揭太太一起十多年，到現在仍每晚拖住對方的手睡覺。

柏豪解釋：「因為平常不能夠正常拍拖拖手仔，這些親密動作只能留在家中，我們的拖手時間都在睡覺時，睡覺的八小時都是可以拖住，跟太太到現在仍會拖住手睡﹗」

袁偉豪也打趣：「你肯定八小時？」柏豪笑道：「有時會起身小便，七個半鐘啦﹗」

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去年底太太Stephanie誕下6.7磅小公主，初為人父的周柏豪喜獲女兒，柏豪於節目大爆去年陪太太入產房時相當緊張，前一天更專程去剪髮。

他指：「我真是想了很久穿甚麼咩衫入產房，前一日還去剪髮，朋友同我講：『入產房要戴浴帽㗎』。我有想過要著套西裝入去見個女，但其實要著保護衣，最後選了粉紅色衫，因為是囡囡嘛。」

▲ 太太Stephanie默默做柏豪背後女人。（東星圖片）

娶得賢內助的柏豪，曾坦言願將所有奉獻給太太，早前傳媒報導，指他豪花3,300萬，在清水灣買下豪宅傲瀧，物業只寫上太太名字，當作是送給愛妻的禮物。

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