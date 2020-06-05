【鬱鬱而終】雙刀男殺台警斬乘客判無罪　36日後殉職警父鬱鬱寡歡吐血身亡

▲ 雙刀男殺台警斬乘客判無罪，36日後父鬱鬱寡歡身亡。

台灣一名警員去年7月阻止發狂的54歲男子揮刀傷害鐵路乘客時，不幸被刀刺肚，內臟外露，最終不治。案件於今年4月判決，男子因「精神問題」獲判無罪，豈料判決36日後，殉職警員的父親因鬱鬱寡歡吐血身亡。

綜合台媒報道，殉職警員的69歲父親李增文昨（4日）因身體不適送院治療。當時意識仍清醒，但治療期間連吐2次血，檢查發現胃部嚴重內出血，胃內幾乎都是血，一直到傍晚陷入昏迷，醫生告知就算救回來都會變成植物人，李妻不捨丈夫再受到折磨，終忍痛放棄急救。

李家今早布置靈堂，妻子不斷拭淚說「他是鬱卒、失志...」，並指這段期間丈夫很消沉，幾乎沒有信心，經常不說話，感覺許多話都悶在心裡不說出來，內心應該存在不小壓力，但他總是強忍悲傷，或許這也是突然因病逝世原因。

嘉義市芳草里長劉丙伍透露，一審被告遭判無罪對老父母又是一次重重打擊，個性木訥的李增文幾乎食不下咽。而且他本來就有胃痛問題雖然日前有所好轉，但昨日病情加劇就醫已為時已晚。

劉丙伍表示，李家家境小康，李增文夫妻都很勤儉，李增文個性溫和、好相處，不僅是好爸爸，更是好丈夫。

法院：兇徒事發時處於思覺失調急性病發的狀態

案件於今年4月審理，當時法院認為54歲兇徒事發時處於思覺失調急性病發的狀態，而且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，因此判定其犯案行為是受精神狀態影響所致，宣判兇徒一審無罪，但須強制就醫5年，並交保50萬元。

李增文悲憤痛斥：太離譜

對此，李增文聞訴後忍不住不斷搖頭，痛斥「差了十萬八千里」、「太離譜」，被殺竟判無罪「簡直比什麼都不如」。他生前曾透露，兒子非常孝順，為了要扶養他們倆老，考量到警察穩定的薪金才選擇當警察，並悲痛喊說如果有下輩子，希望承翰能做自己喜歡的工作，別再當警察了。

判決詳情：【英勇殉職】台警阻雙刀男斬乘客被刺內臟外露亡 兇手獲判無罪

當時案發經過：台雙刀男發狂斬乘客英勇警拼死抱緊 被刺肚內臟外露殉職

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責任編輯：楊宛茜