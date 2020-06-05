【2020父親節】支持農村留守兒童書簿費　Facebook直播包粽活動齊過溫馨父親節

▲ 今年，留守兒童可以與爸媽們一起渡過溫馨的父親節。（圖片來源：Mrs Bee 農村家庭團聚計劃Facebook）

父親節快到，相信大家已計劃各樣的慶祝活動，與爸爸大玩或大吃一頓。但原來有一群人因為生活，未必可以輕易享受天倫之樂，例如內地農村家庭的留守兒童。

內地農村的父母為謀生計，不得不離鄉別井到城市發展，無奈把小孩子留在家鄉。適逢父親節及端午節在同一星期，由香港商人推動的Mrs Bee農村家庭團聚計劃即將為內地農村的留守兒童舉辦包粽親子活動。

大家可透過捐贈來支持【「粽」有你陪在身邊】活動及贊助留守兒童的書簿費，傳遞祝福和愛心，為留守兒童爭取多一分與父母歡聚的時刻，帶給他們更多愛與歡樂！

活動於父親節當天（21日）早上舉行，並請來數十年包粽經驗的師傅，現場教小朋友和家長包粽，同步進行Facebook Live，即使大家身在異地，也可一起參與，感受現場親子歡樂的氣氛。

捐贈者只需捐贈HK$900，款項將由Mrs Bee 代為安排，使用於以下範疇：

一位小朋友獲得獎學金HK$433（¥400），即一個學期的書簿費；

為一位小朋友送出一份價值HK$200（¥180）的禮物；

肇慶特產裹蒸粽一盒（6個）及Mrs Bee 蜂蜜（經典裝）一盒，捐贈者可自用，亦可送給村民，讓他們轉售換取收入。

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責任編輯：王芷瑩