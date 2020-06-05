HBO劇《切爾諾貝爾》獲14項BAFTA提名稱冠　Netflix《王冠》「英女王」未能入圍爭視后

▲ 獲英國電影及電視藝術學院（BAFTA）主辦的電視劇頒獎禮14項提名的HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》，被視為極具警世意味。

由英國電影及電視藝術學院（BAFTA）主辦的電視劇頒獎禮，日前公布提名名單，HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）角逐最佳迷你影集、男主角及男配角等14項提名，是今屆頂頭大熱之作；Netflix劇集《王冠》（The Crown）及BBC劇集《Fleabag》分別以7和6項提名緊隨其後。

一連5集的《切爾諾貝爾：傷心的兒童》，由HBO及英國Sky Atlantic製作，故事以1986年發生在烏克蘭的核電廠爆炸和泄漏事件為背景，講述一班無名英雄為了救災而犧牲的英勇事迹，以及由當權者以至在核電廠工作的人，對於核災的無知，所引發的災難。

再加上當權者試圖用謊言掩飾真相，更是令所有人付出沉重代價。劇集演出及製作高水準，更深具警世意味，被視為神劇。

▲ 《切爾諾貝爾：傷心的兒童》的Jared Harris（右）獲提名最佳男主角、Stellan Skarsgard（左）則獲提名最佳男配角。

此劇之前已在美國Emmy Awards橫掃10獎，而今次在英國電影及電視藝術學院主辦的電視劇頒獎，則獲最佳迷你劇、編劇、配樂、製作設計等14項提名，當中英國演員Jared Harris及瑞典男星Stellan Skarsgard分別憑《切爾諾貝爾：傷心的兒童》獲提名最佳男主角及男配角。

▲ 飾演中年英女王伊利沙白二世的奧利花高雯（中）未獲最佳女主角提名，而演瑪嘉烈公主的Helena Bonham Carter則入選最佳女配角最後4強。

Netflix劇集《王冠》第3季今回獲7項提名，包括最佳劇集、製作設計等。劇中演中年版瑪嘉烈公主的英國資深女星Helena Bonham Carter獲提名最佳女配角、把年輕查理斯王子演得形神俱似的Josh O'Connor則入圍競逐最佳男配角。

反而影后級的奧莉花高雯（Olivia Coleman）就爆冷未獲最佳女主角提名。

由於受到疫情影響，BAFTA電視劇頒獎禮延遲至7月31日舉行，頒獎活動將會閉門進行。

2020年度BAFTA電視劇頒獎提名名單（部分）

最佳劇集

《王冠》

《X你的世界末日》（The End of the F*** world）

《Gentleman Jack》

《義理/恥》

最佳迷你劇

《A Confession》

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》

《The Victim》

《The Virtues》

最佳國際劇集

《Euphoria》

《傳媒家族繼承人》（Succession）

《不可置信》（Unbelievable）

《從心看我》（When They See Us）

最佳女主角

Jodie Comer 《Killing Eve》

Glenda Jackson 《Elizabeth is Missing》

Suranne Jones 《Gentleman Jack》

Samantha Morton 《I Am Kirsty》

最佳女配角

Naomi Ackie 《X你的世界末日》

Helen Behan 《The Virtues》

Helena Bonham Carter《王冠》

Jasmine Jobson 《Top Boy》

最佳男主角

Stephen Graham 《The Virtues》

Jared Harris 《切爾諾貝爾：傷心的兒童》

平岳大 《義理/恥》

Callum Turner 《The Capture》

▲ 《王冠》第3季中，把年輕查理斯王子演得形神俱似的Josh O'Connor則入圍競逐最佳男配角。

最佳男配角

Joe Absolom 《A Confession》

Josh O'Connor 《王冠》

Will Sharpe 《義理/恥》

Stellan Skarsgard《切爾諾貝爾：傷心的兒童》

記者：胡慧雯