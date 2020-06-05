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【解構都市病】OL久坐工作易患靜脈曲張　外科醫生教4招自我檢測

醫生診症室 12:03 2020/06/05

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OL久坐工作易患靜脈曲張，外科醫生教4招自我檢測。

靜脈曲張是常見的都市病，若腿部出現青筋，可能就是患病的症狀。不少打工仔需要長期站立或久坐，都是患靜脈曲張的高危一族。有台灣外科醫生於節目上指出，靜脈曲張不但影響外觀，嚴重可演變成皮膚病，甚至會致命。

靜脈曲張成因

台灣外科醫生江坤俊早前於節目《健康2.0》指出，靜脈曲張是一種慢性、病情持續進展的血管退化疾病。他解釋，靜脈幫助將血液送回到心臟，而靜脈的血管有瓣膜，容許血向一個方向流，但當瓣膜出現問題，血液容易積聚在靜脈，導致靜脈血管鼓起，形成靜脈曲張。

情況嚴重可致命

江坤俊表示，靜脈曲張不但影響外觀，嚴重更會導致肺動脈栓塞，可以致命。靜脈曲張病情輕微時可能只有像蜘蛛網的血管浮起，但當浮起的血管愈來愈大，血液在一個部位長期沒流動，就會產生發炎物質，導致血管炎，甚至因而引發蜂窩性組織炎。而當血液循環流動不好，靜脈曲張造成的傷口會非常難癒合。

靜脈曲張高危人士

江坤俊指出靜脈曲張可以遺傳，另外久站、久坐人士、肥胖人士、長期便秘者、中年或以上女性、服用避孕藥人士都有較高風險患病。

4招自我檢測

江坤俊建議，平時可用以下4種方式自我檢測：

  • 站立不動5分鐘，觀察腳部是否有鼓張的靜脈或是蜘蛛狀血管
  • 腳部常腫脹現象，嚴重時甚至兩腿粗細不一
  • 腳部容易抽筋，尤其在夜間睡眠時
  • 腳部肌肉常酸痛，腫脹感級容易疲勞

預防靜脈曲張

江坤俊分享一套簡單動作，舒緩腿部酸痛。

1.首先雙腳平行，右腳向前跨

2.彎腰下壓5次，右腳肌肉會變得繃緊，可以把積聚的血液打回心臟

3.換腳後重複動作

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責任編輯：羅嘉欣

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