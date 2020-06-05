【兒童健康】感染無分性別HPV病變嚴重可致癌　醫生：男女童也應接種疫苗增保護防癌病變

▲ 黃醫生表示，可致癌的傳染病而有疫苗預防並不多，HPV和乙型肝炎是例外。他建議高小男女學童都應接種預防疫苗。（iStock圖片）

HPV，人類乳頭瘤病毒，可上百種，盡管普遍，但不能對它掉以輕心，因當HPV病變，嚴重者可致癌。

近年，本港衛生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，到校為合資格的小五及小六女生接種。其實HPV疫苗不是女孩子專利，為健康着想，男孩子都建議接種。

▲ 感染了HPV，免疫力差的的有可能持續潛伏體內。（Getty Images）

HPV是一組涵蓋逾百種類型的病毒，其中至少14種屬高危類型，會有機會引致癌症，其中HPV16與18是「主要殺手」，逾半數的子宮頸癌是由HPV16所致。子宮頸癌是本港女性常見癌症第9位，2017年起過500宗新症，150人死於此症。

感染及傳染病科專科醫生黃天祐指，HPV主要經由性接觸傳染，皮膚與皮膚之間接觸都可傳染到，因此進行性行為是使用安全套，都有機會感染到HPV。

HPV感染後可無徵狀，感染者的免疫力可自行清除病毒，免疫力欠佳者的則有可能持續潛伏體內，使HPV出現病變風險。

▲ 藝人吳君如在記者會上透露14歲女兒陳是知，已打HPV疫苗針。（黃建輝攝）

HPV不但可引起生殖器官濕疣（俗稱椰菜花），部分高危病毒更與子宮頸癌及肛門癌等有密切關係。例如大約有90%子宮頸癌、90%-95%肛門癌、85%-90%外陰癌及80%-85%的陰道癌，都與9種常見HPV病毒有關。

少有的傳染病疫苗

黃醫生表示，可致癌的傳染病而有疫苗預防並不多，HPV和乙型肝炎是例外。世衛倡議，9至14歲女童預防HPV以作保護，本港衛生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，到校為合資格的小五及小六女生接種疫苗。不過，仍有不少公眾及家長，對HPV有種種誤解及疑惑，以致女童預防比率或受影響。

▲ 黃天祐醫生指適齡時接種預防HPV疫苗同時，女士也應定期接受抹片篩查。（黃建輝攝）

有家長擔心，讓子女打了HPV疫苗，是否意味鼓勵年青人提早進行性行為？黃醫生從外國研究數字顯示，並不會有此情況，家長可藉此與子女多溝通，及早進行正確性教育，有助日後增強預防性病的認知。

外國將男性納入計劃

美國疾病控制與預防中心（CDC）及世衛均建議適齡時預防HPV，美國癌症協會指，兒童在9歲起可接種疫苗預防HPV，世衛亦建議9至14歲女童可以接種，以預防子宮頸癌。其他適齡男女亦可自行到私家診所及醫院接種。黃醫生指，男女同接種疫苗，可增加保護率。

近年不少國家如英國及澳洲等，都已將男性納入HPV預防計劃之中。以澳洲為例，當地衞生部門1於2013年將男性亦納入計劃之中，根據推算，子宮頸癌有望於今年於當地成為較罕有疾病。英國更預期預防HPV計劃擴展至12至13歲男童後，估計到2058年將令該國可預防6.4萬宗子宮頸癌和5萬宗其他癌症。

記者：周美好