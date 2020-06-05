【失蹤奇案】英國女童離奇無聲失蹤13年　警方鎖定德國孌童犯涉謀殺馬德琳

▲ 英國女童離奇失蹤13年成懸案，近日調查有新進展，鎖定一名德國孌童犯涉謀殺馬德琳。

英國女童馬德琳（Madeleine McCann）於2007年在葡萄牙離奇失蹤，多年來調查不果成為懸案。英國與德國警方日前宣佈調查有突破，目前已鎖定一名43歲因性侵案而正在服刑的德國男子，起訴他涉嫌謀殺馬德琳，呼籲目擊者提供資料。

綜合外媒報道，案件發生於2007年5月3日晚上，當年3歲的英國女童馬德琳與父母前往葡萄牙南部阿爾加維(Algarve)地區的度假村旅遊，當晚其父母麥卡恩及凱特指，他們在晚上8時半確認馬德琳及弟妹入睡後，隨即前往離度假村僅數十米遠的酒吧，與7名朋友聚餐。

當年麥卡恩及凱特曾向警方表示，二人曾先後返回住所檢查子女們，直到當晚10時，媽媽凱特跑回酒吧，稱女兒馬德琳失蹤，生死未卜，並於14分鐘後報警求助。

▲ 當年3歲的馬德琳跟隨父母到葡萄牙度假村旅遊，其後失蹤。（AFP）

警方懷疑馬德琳的父母

葡萄牙警方接報後立刻展開調查，惟當時沒有即時封鎖度假村，曾有近20人出入該地。而在5日後馬德琳被列為全球失蹤人口。警方曾認定其父母麥卡恩及凱特是最大嫌疑犯，因當時二人只借助傳媒尋找馬德琳，亦不配合警方的調查。

於是，警方帶同2隻警犬尋找該地，成功找出多個馬德琳曾去過的地點，而其中一隻警犬更對爸爸麥卡恩在女兒失蹤24日後所租借的車輛有反應。凱特曾向媒體表示，當年警方曾希望他們招認馬德琳的藏屍地點，最多只會判監2年。

▲ 當年警方出動多人尋找馬德琳失蹤的地區。（AFP）

有份調查案件的前葡萄牙探員艾馬魯曾出書指，馬德琳因意外死亡，其父母為了轉移視線而謊稱女兒失蹤。不過麥卡恩及凱特後來控訴艾馬魯誹謗，最終獲得勝訴。

警方最新進展 德國孌童犯或涉謀殺馬德琳

因資料及線索不多，葡萄牙警方在馬德琳失蹤後一年停止所有調查，英國警方在2011年才重新調查案件。德國警方本周三宣佈，目前鎖定一名43歲德國男子，該名嫌疑犯有性侵兒童、爆竊及販毒的前科，更因性侵兒童被定罪入獄，現正服刑。警方指，疑犯於1995年至2007年期間曾住入葡萄牙南部阿爾加維地區，亦曾入住馬德琳失蹤的度假村。

警方公開當年涉案的車輛資料

警方公開馬德琳失蹤時兩輛與疑犯有關汽車的資料，呼籲目擊者或公眾提供線索。第一輛汽車是在葡萄牙註冊的大眾（Volkswagen）T3黃白色露營車，疑犯在2007年4月至2007年5月之後的某段時間，曾駕駛這部露營車。而另一輛是在德國註冊、有德國車牌的積架（Jaguar）XJR 6汽車。這輛汽車以嫌疑犯的名字註冊，惟在馬德琳失蹤後一天，車輛的登記人變成另一名德國人。英國警方面前正向失蹤案的方向調查，暫時未有確實證據證明馬德琳是否仍在世。

▲ 馬德琳的父母堅持尋找女兒，揭開事件的真相。（AFP）

馬德琳的父母感謝警方竭力調查，

我們一直想找到她、揭開真相並把犯人繩之於法。無論結果如何，我們永遠不會放棄尋找馬德琳，我們需要尋找和平。

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責任編輯：梁節儀