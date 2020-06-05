【失去至親】黑人遭壓頸死設追思會警單膝下跪送別　遺下6歲女兒︰爸爸改變了世界

▲ 美國黑人遭白人警員壓頸致死一案，死者黑人爸爸佛洛伊德的家屬為他舉行追思會。

美國黑人遭白人警員壓頸致死，引發全美就種族歧視示威，多個州份宵禁。死者黑人爸爸佛洛伊德（George Floyd）的6歲女兒，早前被影到騎在爸爸好友的肩膊上，大聲高呼「爸爸改變了全世界！」而家屬昨日（4日）在明尼亞波利斯市（Minneapolis）舉行追思會，呼籲世人正視種族歧視及警方執法問題。

綜合外媒報道，佛洛伊德的追思會在明尼亞波利斯市中北大學（North Central University）舉行，運載其遺體的靈車駛至會場前，警察首長Medaria Arradondo聯同其他警員，以單膝下跪送別靈車。

▲ 明尼亞波利斯市長Jacob Frey單膝下跪，在佛洛伊德的棺材面前痛哭。（影片截圖）

群眾默哀8分46秒悼念死亡一刻

在追思會上，明尼蘇達州長Tim Walz、明尼亞波利斯市長Jacob Frey、馬丁路德金三世（Martin Luther King III）及荷里活男星奇雲哈特（Kevin Hart）都有出席致哀，市長Jacob Frey更一度單膝下跪在棺材面前痛哭。

多名嘉賓致辭時，均呼籲世人要消除種族歧視，並正視警方執法問題，為佛洛伊德伸張正義。而出席的群眾則一起默哀8分46秒，悼念佛洛伊德死前被警員跪頸致命的最後痛苦時刻。

▲ 佛洛伊德的6歲女兒露出燦爛笑容高呼︰「爸爸改變了世界！」（skrptz's IG影片截圖）

遺孀未向女兒透露整個死亡真相

佛洛伊德遺下妻子及兩名女兒，遺孀日前帶同其中一名6歲女兒Gianna現身，講述痛失家人的悲痛。6歲女兒還被影到坐在爸爸的好友、前NBA球員斯蒂芬傑克遜（Stephen Jackson）的肩膊上，張開雙臂，露出燦爛笑容高呼︰

爸爸改變了世界！

該段短片已超過20萬人收看，令大批網民為之動容，紛紛留言支持她要勇敢生活下去。

不過，佛洛伊德的遺孀透露，女兒未知道爸爸死亡的全部真相，只告訴了女兒，爸爸死於窒息。

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責任編輯︰林綺玲