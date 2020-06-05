【復課準備】校方發指引上體育堂須戴口罩　港媽憂孩子未染疫先焗暈︰天氣熱抖唔到氣

▲ 有家長憂慮現時天氣下，孩子戴口罩上體育堂會辛苦不適。

本港新冠肺炎疫情稍見放緩，中三至中五學生已於上周三（5月27日）復課，教育局宣布，小四至中二級別將依照既定時間表於下周一（8日）復課。校方及家長都嚴陣以待，有校方就體育課的安排發通告，要求上體育課的學生必須佩戴口罩，港媽憂慮現時天氣炎熱，孩子戴口罩做運動會辛苦不適，憂未染疫先焗暈，表明拒復課。

今日（5日），在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」，有港媽網民發帖附有子女的學校有關「學童復課時參與體育課注意事項及參與體育課意向調查」電子通告，通告清晰指出體育課的特別安排，包括︰

進行體育活動時，學生須佩戴口罩，並保持最少1米距離；會適當地調整課程內容，以發展心肺功能的有氧徒手運動和單人練習為主，例如伸展運動、帶氧運動和緩步跑。

還有多項列點及注意事供家長參考，包括會提示學生如在上體育課感到不適，如感到缺氧和暈眩，要盡快通知老師。

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拒絕子女在疫情下復課

同時，有關通告詢問家長是否同意子女上體育堂。發帖的家長表明不同意，考慮到疫情的關係，現階段拒絕讓子女復課。有關上體育堂戴口罩，她憂慮︰

現時天氣，戴住口罩行步路都焗到抖唔到氣，郁兩郁都出晒汗，更何況緩步跑？

早前有中學生戴口罩跑步暈倒的新聞，港媽質疑孩子可能「未染疫會先焗暈」，有感上體育課並非必要，不希望小朋友難受。

有學校取消體育堂

有關帖文掀起其他家長加入討論，大多支持發帖家長，有些家長表示子女的學校直接取消體育堂，憂慮在體育堂戴口罩太焗不舒服之外，孩子很易近距離聚集，增加互相感染風險。其他留言分享︰「我同小朋友達到一致共識揀不上體育課」及「我跟學校講只會讓小孩做伸展運動，緩步跑都不行」等。

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責任編輯︰王明芳