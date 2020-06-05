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【對抗濕疹】女子長期戴口罩脂溢性濕疹發作　 治療2星期發紅痕癢皮膚變光滑【附紓緩方法】

醫生診症室 12:49 2020/06/05

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女生因為長期戴口罩面部發紅痕癢，脂溢性濕疹發作，接受中醫治療2星期後皮膚回復光滑。

長期戴口罩易令皮膚變差，甚至令濕疹發作。註冊中醫師李廣冀在其facebook專頁分享一宗病例，一名女子患有脂溢性皮炎（脂溢性濕疹）5年，因長期戴口罩致濕疹發作，面部及頭皮也發紅、痕癢，接受中醫治療兩星期後，皮膚回復光滑。李醫師指，壓力大、肝火盛，也有機會令脂溢性皮炎發作。

李醫師在facebook指，經常戴口罩，很容易觸發面部的皮膚問題，其中一種是脂溢性皮炎。他分享病例指，該名女患者有脂溢性皮炎已5年，病情反反覆覆，最近發作兩星期。頭皮也是脂溢性皮炎好發位置，容易發紅，脫頭皮屑，也會有瘙癢的感覺。這類病算是濕疹皮炎類的疾病，以前也叫做脂溢性濕疹。經過兩星期治療後，患者迅速康復，服藥約9日已經臨床康復，鼻唇周圍皮膚光滑，皮損消失。頭皮也因為用了松焦油洗頭水，痕癢大大減輕。

李廣冀醫師接受TOPick訪問時表示，該名患者鼻及口腔附近的皮膚紅腫、脫皮，最辛苦是皮膚痕癢；同時她頭皮也發紅，並脫頭皮屑。不過，經常佩戴口罩只是誘發脂溢性濕疹的其中一個因素。接下來，李醫師向TOPick講解脂溢性皮炎的成因、症狀及治療方法。

脂溢性皮炎成因

  • 經常佩戴口罩，易令身體發熱，皮脂腺分泌也較多，面部容易滋生細菌和真菌，誘發暗瘡、毛囊炎和脂溢性皮炎。
  • 皮膚油脂分泌多。皮膚乾燥人士，油脂分泌也較多。
  • 壓力大、肝火盛，也有機會令脂溢性皮炎發作，這與免疫反應有關。

脂溢性皮炎症狀

  • 眉頭、鼻翼位置較易脫皮。
  • 通常玫瑰痤瘡、酒渣鼻、暗瘡問題會同時出現。
  • 患者手腳通常沒有紅疹，而是多數集中於頭部和面部，與濕疹不同。
  • 患處極少會滲水、流血。
  • 患處受感染程度輕微，一般只是被真菌、細菌感染。
  • 頭髮髮質偏油

發病年齡及人士

  • 可於1歲以內發病，通常是因為母親的雄性激素遺留給嬰兒，但會自然康復。
  • 30至40歲成年人，以男性居多。
  • 柏金遜患者

治療方法

  • 使用消肝瀉火、解毒袪濕的方法。燥熱人士較易出現脂溢性皮炎，這通常是因為肝火盛。消肝火後，皮脂分泌也會隨之減少。加上滋乾陰、潤肺的治療方法，令津液增加，皮膚乾燥、發熱情將會減少，改善發炎問題。
  • 建議患者每天帶備多一個口罩，以作更換，減少發炎、細菌滋生情況。
  • 頭皮發紅、脫頭皮屑、瘙癢問題：建議使用松焦油洗頭水，適合濕疹、脂溢性皮炎、銀屑患者及經常脫頭皮屑人士，但頭髮太乾燥人士不宜頻密使用。

更多濕疹患者的病例，請看：

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記者：黃泳欣

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