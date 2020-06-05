【我爸是陪月】暖男為孕妻衝破難關考陪月牌　新手爸爸：只為照顧生命中最重要的人

▲ 新手爸爸李宗恩為孕妻讀陪月課程，但原來過程困難重重，不少機構一聽是男士想來讀陪月，就耍手擰頭。

新手父母的緊張心情，絕對非筆墨所能形容。新手爸爸李宗恩（米奇），就在迎接屬於自己的小生命前，做了個非常人會做的決定——做男陪月，原因亦只有一個︰照顧人生中最重要的兩個人。

▲ 照顧初生嬰，從穿衣、洗澡，都是學問。（黃建輝攝）

和新手爸爸米奇做訪問時，待在媽媽肚裏的「小米奇」還有一星期便要出世，那刻米奇的心情依然從容不迫，且笑着說︰

如果我沒有上堂的話，我相信現在會超級緊張，揦手唔成勢。但現在講到湊仔，單是講，我也可以講贏女士。

▲ 他認為夫妻間縱然會因小事「星球大戰」，而在陪月班身上就學到最重要是怎樣與懷孕的太太溝通。（受訪者提供）

能夠讓米奇如此有自信的，是近幾年大熱的陪月課程。農曆新年時他剛好有親戚添丁，從她口中得知奶奶為了能安心湊孫，就去上陪月堂。米奇才恍然大悟，得知陪月原來有書可讀，於是積極上網找這類課程，可惜難關重重。

一來遇上疫情，二來不少機構聽到有男士想來讀陪月也耍手擰頭。但我有解釋，我不是想做陪月，只是想學習你的技術去照顧家人。

▲ 太太前幾天開刀產下麟兒，米奇說隔住簾聽到BB喊的那刻真的有點感動，猶如拍戲般，是他今年最好的父親節禮物。（受訪者提供）

新奇刺激蝦碌事

米奇沒有放棄，直至３月他終於找到一間肯收他的陪月學校，而且翌日便開班上堂。陪月班對準爸爸米奇來說，的確新奇又刺激，蝦碌事當然常有發生。

第一堂導師叫我們抱起公仔BB時，其他女同學都如抱真BB般小心翼翼，唯獨是我單手抽起BB腳將它倒吊，結果成為全場焦點。

▲ 香港母嬰教育服務中心的導師Josephina有十多年陪月經驗，米奇就是學校中首位完成陪月課程及考獲專業資格的男學員。（黃建輝攝）

而他認為最有趣的是，陪月班所教的會由產婦懷孕第1個月、中期至後期也覆蓋，連甚麼是胎毒、惡露等也提到，是他從未想過，但亦絲毫沒半點尷尬。

很多人也說我是癡線，一個大男人去學陪月，但我覺得自己不會受人家一兩句說話所影響而放棄。一個男人最重要是家人，太太和兒子應該是我這位老公及爸爸最重要的人，我只是去學些知識去照顧他們，我不覺得有問題。

▲ 米奇是香港少見的「男陪月」，能讓他衝破障礙上陪月班，當然是為了太太及兒子兩位摯愛。（黃建輝攝）

暖男爸爸兼老公

其實，米奇除了是個好爸爸外，更是位暖男丈夫。

我作為老公，見住太太的肚一直變大，就不斷想可以為她做些甚麼。她所有的變化，內心的煎熬、緊張、開心或辛苦，我只可作個觀眾。努力賺錢？但賺多少也是不夠，惟有去學習，至少我可以照顧到你，照顧到小朋友，這對我來說才是個交代。

雖然陪月班已成就解鎖，但為了能讓太太安心坐月，米奇亦有聘請專業陪月幫忙，這豈不是要挑機？

哈哈，我沒有參與選陪月過程，交由太太決定。我相信每位陪月都有自己一套，我會虛心學習。

但他說課堂知識無疑令他更深入了解陪月的工作，就算意見有分歧也有理據。

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記者：黃依情